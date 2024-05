17-letni pruszczanin mistrzem świata w brazylijskim ju-jitsu. Moje marzenia się spełniają - mówi Oliwier

Pruszczanin mistrzem świata w brazylijskim ju-jitsu

- Do walki finałowej podszedłem w dużym skupieniu, teraz tylko trzeba było zrobić bardzo dobrą walkę, bez obaw iść do przodu - mówi Oliwier Jendrzejewski z Pruszcza Gdańskiego. Ryzyko się opłaciło i po kilkudziesięciu sekundach sędzia ogłosił moje zwycięstwo. Gdy walka się zakończyła, podbiegł do mnie mój narożnik z gratulacjami. Jeszcze wtedy to do mnie nie docierało.

- Największe emocje wyzwoliły się we mnie, gdy wskoczyłem na podium, wtedy dotarło do mnie, że część moich marzeń się spełniła - dodaje. - Teraz, już na chłodno, postawiłem sobie kolejne cele, najważniejsze, aby do nich dążyć i się nie zatrzymywać. Uważam, że po osiągnięciu jednych celów, należy wyznaczyć sobie kolejne i tak w kółko. Na tym, moim zdaniem, polega droga współczesnego wojownika. Nie można się poddawać, trzeba podnosić sobie poprzeczkę. Ważne też, aby na swojej drodze spotkać odpowiednich ludzi, którzy pomogą w ich realizacji, ja mam do tego szczęście. Bardzo dziękuję moim trenerom, zarówno ju-jitsu, jak i karate oraz rodzicom, bez nich nie miałbym tego, co już osiągnąłem. Lecę dalej...