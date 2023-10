Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Pruszczu Gdańskim. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Pruszcza Gdańskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Masz te banknoty? Kosztują krocie. Na co kolekcjonerzy zwracają uwagę? Tysiące warte miliony. To możliwe. Może masz je w domu? Sprawdź ”?

Przegląd września 2023 w Pruszczu Gdańskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Masz te banknoty? Kosztują krocie. Na co kolekcjonerzy zwracają uwagę? Tysiące warte miliony. To możliwe. Może masz je w domu? Sprawdź O tym, że monety potrafią być warte fortunę, wiemy wszyscy. A banknoty? Mało z nas zdaje sobie sprawę, że mogą kosztować krocie. Te kolekcjonerskie, rzadkie, z błędami czy po prostu stare. Ile warte mogą być banknoty z czasów PRL? Czy banknot o nominale 10 złotych można sprzedać z kilkunastokrotną przebitką? Zobacz galerię i sprawdź, czy w twoim domu nie kryją się banknoty, które znacząco powiększą objętość portfela! 📢 Zakończenie lata w Pruszczu Gdańskim. Zabawy i animacje na nowym kompleksie rekreacyjnym [WIDEO] To było idealne zakończenie lata. Pogoda dopisała, atrakcji nie zabrakło. Najmłodsi mieszkańcy Pruszcza wraz z rodzicami pożegnali lato podczas zabawy i animacji na nowym kompleksie rekreacyjnym przy ul. Obrońców Pokoju i Olszewskiego. Zajrzyjcie do naszej relacji.

📢 Podziękowania i nagrody podczas sesji Rady Powiatu Gdańskiego za udział w konkursach Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Gdańskiego podziękowania usłyszeli ci, którzy reprezentowali powiat gdański w dwóch konkursach, gdzie powiatowe reprezentacje zdobyły I miejsca. Był to konkurs Pomorskie Święto Plonów oraz Turniej Haftu Kaszubskiego.

Prasówka październik Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tych produktów z lat 90 szukamy! Zobacz, co warto mieć, aby na chwilę przenieść się w świat wspomnień. Walkman, magnetofon i inne Lata 90. żyją w pamięci wielu z nas. Czy są przedmioty, które na myśl o tamtych czasach przywołują nostalgię? Zobacz, co zdaniem internautów warto mieć w swoim domu, aby chociaż na moment przenieść się do lat 90. XX wieku. Te przedmioty sprawią, że przypomnisz sobie pierwsze lata po erze PRL.

📢 W Pruszczu trwają konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej miasta Wszyscy możemy mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce, w którym mieszkamy. Do 12 października w Pruszczu Gdańskim trwają konsultacje społeczne dotyczące uchwały krajobrazowej. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą w ankiecie mogą wyrazić swoją opinię na temat urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź, jacy kandydaci startują do Sejmu z okręgu nr 25 i do Senatu z okręgów nr 65, 66, 67 Sprawdź, kto kandyduje w wyborach parlamentarnych 2023. Kandydaci do Sejmu z okręgu numer 25 i do Senatu z okręgów numer 65, 66, 67 wszystkich ugrupowań politycznych zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje. 📢 Salmonella w mięsie w jednym z popularnych marketów. Sanepid wycofuje partię mięsa wołowego mielonego. Nie wolno go jeść! Uwaga! W mięsie mielonym wołowym inspektorzy sanepidu znaleźli bakterie Salmonella spp. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, by nie spożywać tego produktu. Partia mięsa, która trafiła do sklepów sieci Lidl, została wycofana. Mięsa nie wolno spożywać, ostrzegają inspektorzy, bo wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego!

📢 Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Przywidzu. Panie wykazały się smakiem i kreatywnością Co to był za turniej! Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu gdańskiego rywalizowały w różnych konkurencjach, m.in. na najsmaczniejsze dania ziemniaczane i najlepszą kreację. Było smacznie, pomysłowo, a nawet śpiewająco. Zajrzyjcie do naszej relacji. 📢 Gala Zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Znamy laureatów Złotych Lwów Uroczysta gala zamknięcia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych rozpoczyna się w sobotę 23 września o godzinie 19.00. Tuż przed tym, gdy wszystkie gwiazdy, filmowcy i goście zasiedli na widowni Teatru Muzycznego, fotoreporterzy wykonali zdjęcia wszystkim nominowanym ekipom na czerwonym dywanie. Kto uzyska najbardziej prestiżową statuetkę polskiego świata filmowego?

📢 Zaginiony 48-latek z powiatu gdańskiego odnaleziony Aktualizacja: Jak informuje rzecznik pruszczańskiej policji, 48-latek z powiatu gdańskiego, który zaginął, został odnaleziony. Policja odwołała poszukiwania.

Wcześniej pisaliśmy: Policjanci z Pruszcza Gdańskiego poszukują 48-letniego mieszkańca powiatu gdańskiego. Mężczyzna ostatnio był widziany w Gdańsku-Oliwie. Policja prosi o pomoc.

📢 I Powiatowe Mistrzostwa WTZ w Bowlingu w Pruszczu. Do rywalizacji stanęli pełni zapału Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pruszcza i powiatu gdańskiego mają dużo energii i zapału do rywalizacji. Dziś mogli to wykorzystać w I Powiatowych Mistrzostwach WTZ w Bowlingu. Zawody dla czterech placówek WTZ odbyły się w Klubie 27 w Pruszczu Gdańskim. Zawodnicy mieli od dwudziestu kilku lat do 70. Wszyscy świetnie sobie radzili na torze bowlingowym. 📢 W Pruszczu w Europejskim Dniu Bez Ofiar Śmiertelnych kierowcy mieli okazję usiąść w symulatorze dachowania To jedna z niewielu okazji, by w sposób bezpieczny sprawdzić, jak działają pasy w samochodzie podczas wypadku. Dlatego co jakiś czas prowadzone są akcje, podczas których kierowcy mogą zasiąść w symulatorze dachowania. Tak było także wczoraj w Pruszczu Gdańskim w Europejskim Dniu Bez Ofiar Śmiertelnych, gdzie akcję kontrolno-informacyjną zorganizowali policjanci, strażacy i PORD.

📢 Mieszkańcy Pruszcza zdecydowali, co zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego do Budżetu Obywatelskiego 2024. Komisja podliczyła głosy i ogłosiła zwycięskie projekty. Jest ich cztery. Wśród nich m.in. park linowy i elektroniczny rozkład jazdy. Sprawdź, co jeszcze będzie zrealizowane w przyszłym roku z projektów mieszkańców. 📢 Jaka reprezentacja taki Guardiola, czyli Michał Probierz trenerem reprezentacji Polski. Memy kontra wybór Cezarego Kuleszy Michał Probierz nowym trenerem reprezentacji Polski szybciej niż planowano. PZPN zapowiadał ogłoszenie wyników w środowe południe, ale wszystkich wyprzedził prezes Cezary Kulesza, który porannym wpisem rozwiał nadzieje kibiców. Fani nie czekali długo i memami skomentowali wybór Michała Probierza. Jak jest? Sprawdź te obrazki.

📢 Policja zapobiegła starciu pseudokibiców w Gdańsku. To miała być konfrontacja pomiędzy grupami z Wejherowa i Kolbud Dwie grupy pseudokibiców przygotowały się do konfrontacji w sobotę, 16 września. Do zdarzenia miało dojść w trakcie meczu pomiędzy klubami Jaguar Gdańsk oraz AS Kolbudy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zapobiegli starciu dwóch zwaśnionych grup z Wejherowa i Kolbud.

📢 Pogromca modzeli z kuchennej szafki. Dodaj 3 łyżki do wody i ciesz się stopami gładkimi jak u niemowlaka. To tani sposób na grzybicę stóp Proszek do pieczenia to jeden z podstawowych składników w każdej kuchni. To dzięki niemu ciasta są puszyste i pięknie wyrastają. Jednak stosując proszek do pieczenia nie musimy się ograniczać do wypieków. Z powodzeniem możemy go wykorzystać w domowej pielęgnacji. Wypróbuj tanie sposoby na piękne i gładkie stopy. Poznaj przepis na domowe spa z tylko dwóch składników. 📢 W Pruszczu w 84. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę oddano cześć pamięci ofiar i Sybiraków 17 września obchodziliśmy 84. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka. W Pruszczu Gdańskim uroczyste obchody upamiętniające ofiary i dzień napaści Sowietów odbyły się w poniedziałek 18 września. Była uroczysta msza święta oraz uroczystości pod Pomnikiem Zbrodni Katyńskiej. Licznie uczestniczyli w nich mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego i powiatu gdańskiego wraz z kompanią honorową 49 Bazy Lotniczej.

📢 Odkrywali zagadkowe portale w miejskiej grze mobilnej po Pruszczu Gdańskim To była jedyna w swoim rodzaju szansa, by zostać superbohaterem. W sobotę 16 września w Pruszczu Gdańskim odbyła się mobilna gra miejska pt. "Zostań superbohaterem - Zagadkowe portale". Można było spędzić czas na wędrówce po Pruszczu - po jego bardziej i mniej znanych miejscach oraz rozwiązywaniu zagadek.

📢 Startuje Festiwal Filmowy w Gdyni! Przypominamy poprzednie edycje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsze wydarzenie branży filmowej w Polsce. To właśnie do Gdyni na pięć festiwalowych dni zjadą się aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, producenci i każdy, kto pracuje w przemyśle kinematograficznym. Bo to miejsce, w którym zdecydowanie warto być! W przeddzień 48. edycji przypominamy, jak wyglądały poprzednie odsłony tej wyjątkowej imprezy. 📢 Ciała trzech noworodków w Czernikach. Zarzuty zabójstwa usłyszał także 54-letni ojciec W sprawie ujawnionych zwłok noworodków w Czernikach w gm. Stara Kiszewa na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty. Zarzuty potrójnego zabójstwa usłyszał także 54-letni mężczyzna, który był w kazirodczym związku ze swoją 20-letnią córką i miał zmuszać do kazirodztwa kolejną córkę.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"