Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Pruszcza Gdańskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o majówce. Deszcz, grill za wszelką cenę i trudny powrót do pracy. To z tego śmieją się internauci. Majówka wystartowała!”?

📢 Dziki w Pruszczu Gdańskim. W centrum miasta pojawił się nowy osobnik. Mieszkańcy zaniepokojeni. Zdjęcia, wideo W sobotni poranek w centrum Pruszcza Gdańskiego pojawił się dzik. Mieszkańcy zobaczyli go przy ulicy Wojska Polskiego m.in. przy bibliotece oraz na terenie przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Martwią się, czy znowu powrócił problem dzików w mieście.

Prasówka maj Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję. To oni nie płacą na własne dzieci! Zobacz aktualną listę osób, za którymi wystosowano list gończy! To oni nie płacą alimentów na swoje dzieci. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Pamiętaj! Brak spełnienia obowiązku alimentacyjnego grozi karą pozbawienia wolności. Tylko na Pomorzu policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd.

📢 Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Kolbudach już otwarta. Tak wygląda nowa placówka Tutaj najmłodsi mieszkańcy uzyskają pomoc psychologiczną specjalistów. W Kolbudach otwarto niezwykle potrzebną w dzisiejszych czasach placówkę - Poradnię Psychologiczną dla dzieci i młodzieży w Kolbudach. Prowadzi ją Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. Działalność specjalistów finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 📢 Szybka reakcja na pobicie bezdomnego pod Galerią Bałtycką. Policja zatrzymała trójkę sprawców, w tym 16-latkę | WIDEO, ZDJĘCIA Trzy osoby zatrzymane ws. pobicia niepełnosprawnego i bezdomnego mężczyzny w Gdańsku. Szybkie działania kryminalnych z komendy miejskiej i komisariatu we Wrzeszczu doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat oraz 16-latkę z Gdańska. Za udział w pobiciu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 Wypadek z udziałem motocyklisty w centrum Pruszcza Gdańskiego. 27-latek trafił do szpitala Na głównym skrzyżowaniu w centrum Pruszcza doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. 27-latek trafił do szpitala, po tym jak wjechał w niego samochód. Są wstępne ustalenia policji.

📢 Wypadek dwóch samochodów na drodze krajowej 91 w Różynach. Jedna osoba poszkodowana 22.04.2023 W miejscowości Różyny (powiat gdański) zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Po udzieleniu jej pierwszej pomocy przez ratowników, została przetransportowana do szpitala. Czynności porządkowe trwały 2 godziny, w tym czasie ruch samochodowy odbywał się wahadłowo. 📢 Giełda samochodowa w Pruszczu Gdańskim była znana w całej północnej Polsce. Ponad 30 lat handlują tu samochodami (i nie tylko). ZDJĘCIA Giełda samochodowa w Pruszczu Gdańskim była największym bazarem północnej części Polski. Tu nie obowiązywały zakazy handlu w dni świąteczne, a handel odbywał się w każdą niedzielę, z wyjątkiem Niedzieli Wielkanocnej. Zadowoleni byli sprzedający samochody i prowadzący kramy handlowe, a przede wszystkim ci, którzy kupowali niedrogie, używane samochody, z zapewnieniem sprzedających, że auto jest w dobrym stanie technicznym.

📢 Komunia 2023. Ile dajemy w kopertę na komunię? Ile od chrzestnych, ile od dziadków, a ile od dalszej rodziny? Sprawdziliśmy to! 23.04.2023 Ile dać do koperty na komunię świętą? Pierwsze przyjęcie eucharystii jest niezwykle ważnym i pamiętnym wydarzeniem dla dziecka oraz jego rodziców. Jest także ważnym wydarzeniem dla gości, którzy często długo zastanawiają się nad tym, jaki prezent kupić dziecku z tej okazji. Pomysłów jest wiele. Gdy takich jednak nie mamy, pozostaje jeszcze jedna opcja - włożenie pieniędzy do koperty. Jak dużo w 2023 r. do koperty wkładają dziadkowie, chrzestni, wujkowie i ciocie, czy przyjaciele rodziny? Sprawdziliśmy. 📢 Baza treningowa dla strażaków ochotników powstanie w gminie Pruszcz Gdański Ścianka wspinaczkowa, tory wspinaczkowe z systemem samoasekuracji dla ćwiczącego, a także tory przeszkód znajdą się w ośrodku szkoleniowo-treningowym dla strażaków, który powstanie w Wiślinie, w gminie Pruszcz Gdański. Będzie to trzecie takie centrum na Pomorzu, które posłuży nie tylko członkom OSP. Będą mogły korzystać z niego gminy do promocji sportu czy edukacji z zakresu bezpieczeństwa.

📢 Innowacyjna sala w Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu. Nauka języka z najnowoczesniejszą technologią Wygłuszone ściany i sufit, specjalny komputer, multimedia i klimatyzacja. W Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim powstała najnowocześniejsza sala językowa na Pomorzu do nauki metodą TIK. 📢 Mieszkańcy sadzili Las Pamięci Jana Pawła II. Posadzono 1500 drzewek! Nadleśnictwo Kolbudy, gmina Trąbki Wielkie oraz gmina Przywidz wzbogacili las w Klonowie Dolnym o kilka tysięcy sadzonek jodły i dębu. 📢 11 najpiękniejszych plaż Turcji: to idealne miejsca na urlop i wakacje. Plaże przy kurortach, zakątki blisko natury, atrakcje dla dzieci Turcja ma setki cudownych plaż nad brzegami trzech mórz. Wybraliśmy dla Was 11 najpiękniejszych plaż Turcji, idealnych na urlop, wakacje lub krótki weekendowy wypad. Niektóre są idealne na relaks, inne to raje dla imprezowiczów, na jeszcze innych można się zrelaksować w ciszy i spokoju. Są też plaże z dodatkowymi atrakcjami, jak starożytne ruiny, urocze żółwiki, piękne motyle, a nawet płonący od wieków ogień spod ziemi. Zapraszamy do galerii 11 najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych plaż Turcji.