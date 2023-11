Prasówka 26.11.2023 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zima na Pomorzu w obiektywie naszych Czytelników! Śnieżny listopad od Gdańska po Słupsk”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zima na Pomorzu w obiektywie naszych Czytelników! Śnieżny listopad od Gdańska po Słupsk Zima zaskoczyła nas już w listopadzie! Od kilkudziesięciu godzin z przerwami sypie śniegiem w województwie pomorskim, dlatego poprosiliśmy Was - naszych Czytelników - o zdjęcia przykrytego śniegiem Pomorza. Efekty możecie zobaczyć już teraz w galerii współtworzonej przez internautów! 📢 Gabrysia potrzebuje pilnej operacji nóg, która uchroni ją przed wózkiem inwalidzkim. Ruszyła zbiórka 9-letnia Gabrysia z Różyn w gminie Pszczółki potrzebuje pilnych operacji ortopedycznych nóg. Ich koszt to 800 tys. zł. Bez operacji dziewczynkę czeka wózek inwalidzki. Ruszyła zbiórka pieniędzy i walka o zdrową przyszłość dziewczynki.

📢 Od monet, po... schody prowadzące do dworku. Poszukiwacze śladów historii odnajdują to, co ukryła ziemia Choć działają dopiero od wiosny, mają na swoim koncie kilka znalezisk. Od monet z różnych epok, po... schody prowadzące do nieistniejącego już dworku. Założyciele Pruszczańskiego Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego opowiedzieli nam o swojej pasji. O tym, jak odnajdują to, co ukryła ziemia i jak to pierwsze znaleziska wciągnęły ich poszukiwania śladów historii.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sto lat żuławskiej wąskotorówki. Dziś z kolei korzystają turyści Kolej wąskotorowa na Żuławach funkcjonowała zaledwie sto lat, ale jej rola w rozwoju tego rejonu jest niedoceniona. Najpierw transportowano ją buraki cukrowe, a od 1914 r. posiadała już wydzielony transport osobowy. Podczas podróży można było obserwować przyrodę i życie, jakie się toczyło na wsi. Przywracano ją do życia po wojnie. Reaktywowana we wrześniu 2000 roku kolej otrzymała nazwę Żuławska Kolej Dojazdowa i do dziś jest atrakcją turystyczną Żuław

📢 Gmina Kolbudy wśród najlepszych gmin dobrych do życia na Pomorzu Gdzie jest dobre miejsce do życia na Pomorzu? Jak wynika z rankingu "Gmina dobra do życia" jest to gmina Kolbudy. Gmina w rankingu znalazła się zaraz za Trójmiastem, utrzymując swoją ubiegłoroczną lokatę. 📢 Kilkukilometrowe korki na Obwodnicy Trójmiasta i Obwodnicy Południowej Gdańska. Trudne warunki drogowe dla mieszkańców Pomorza Na Obwodnicy Trójmiasta (trasa S6) utworzył się kilkukilometrowy korek na jezdni w kierunku Gdyni. Zator jest także na Obwodnicy Południowej Gdańska. Drogowcy podają, że powodem utrudnień jest duże natężenie ruchu. Nie pomagają także trudne warunki drogowe. Padający deszcz, miejscami nawet śnieg, silny wiatr powodują, że nawierzchnia staje się śliska. 📢 Ruszyła akcja "Rodacy Bohaterom". Można zrobić paczkę lub przekazać środki Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego już po raz dwunasty koordynuje na Pomorzu ogólnopolską akcję „Rodacy Bohaterom”. Mieszkańcy Trójmiasta i okolic mają możliwość bezpośredniej pomocy kombatantom oraz innym zasłużonym Polakom żyjącym na Kresach.

📢 Charytatywna dyskoteka andrzejkowa dla Gabrysi z Różyn. Będą zbierać na operację nóżek W piątek 24 listopada w domu podcieniowym w Kolniku w gminie Pszczółki odbędzie się charytatywna dyskoteka andrzejkowa na operację nóg 9-letniej Gabrysi. Przygotowano wiele atrakcji od dobrej zabawy po licytacje rękodzieła, kawiarenkę i wytwory lokalnych artystów. Mała mieszkanka gminy Pszczółki pilnie potrzebuje operacji! Choroba szybko niszczy jej nóżki. 📢 Stracił 240 tys. zł przez oszustwo za pośrednictwem poczty internetowej. Policjanci przestrzegają W wyniku oszustwa za pośrednictwem poczty internetowej mieszkaniec Pruszcza stracił ponad 240 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach. Policjanci opisują jak do niego doszło i przypominają jak działają sprawcy oraz co robić, żeby nie zostać oszukanym.

📢 Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 w sesji świąteczno-noworocznej. Zobacz, jak się prezentują! Finał konkursu Polska Miss 2023 coraz bliżej. Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się prawdziwą stolicą piękna. Kandydatki z niecierpliwością czekają na Galę Finałową konkursu Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Finalistki wzięły udział w sesji świąteczno-noworocznej w kolekcji Moda For You. Zobacz, jak wyglądają najpiękniejsze nastolatki!

📢 "Świder" wkręcony w fotografię. 30 lat pracy Przemysława Świderskiego w "Dzienniku Bałtyckim"! Od 23 listopada 1993 roku w „Dzienniku Bałtyckim” pod zdjęciami regularnie można zobaczyć jedno imię i nazwisko. Przemysław Świderski od 30 lat z morza, powietrza i lądu pokazuje codzienne Pomorze. Codzienne, ale przez jego kadry szalenie pasjonujące. Przez ostatnie 30 lat nie było osoby, ani miejsca, która dla Przemka byłaby nie do sfotografowania. 📢 12 najtańszych jarmarków bożonarodzeniowych Europy. Ile kosztuje weekendowa wycieczka? Polskie miasto ukrytym zwycięzcą rankingu Który jarmark bożonarodzeniowy jest najtańszy w Europie? Gdzie grzane wino, pyszne pierniki, ale też zwykłe posiłki i noclegi kosztują najmniej? Powstał nowy ranking, stworzony przez brytyjskich ekspertów, wskazujący, w którym europejskim mieście wycieczka na jarmark świąteczny kosztuje najmniej. Zwycięzca zestawienia zaskakuje, ale ukrytym zwycięzcą jest jeden z polskich jarmarków!

📢 Nie żyje mama Izabeli Janachowskiej. Znane są szczegóły ostatniego pożegnania Grażyny Janachowskiej. Rodzina ma prośbę Izabela Janachowska, ślubna ekspertka i prowadząca program „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej”, za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała druzgocące wieści o najbliższej sobie osobie - własnej mamie. Pogrążona w bezgranicznym smutku gwiazda zwróciła się także z prośbą do swoich fanów.

📢 Weronika Chmielowiec komisarzem gminy Pruszcz Gdański Weronika Chmielowiec będzie pełnić obowiązki wójta gminy Pruszcz Gdański do czasu wyboru przez nowo wybranego wójta. Taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich spotkał się dziś z nową komisarz Pruszcza Gdańskiego i wręczył jej powołanie. 📢 Narracje 2023. Tak wyglądała gdańska Orunia podczas kultowego już festiwalu. Wydobyto pełen potencjał dzielnicy Czułość - czym jest i jak ją rozumiemy? Takie pytania zadali sobie artyści, którzy w tym roku współtworzyli kolejną edycję Narracji w Gdańsku. Tym razem niezwykłymi dziełami sztuki i instalacjami upiększona została Orunia - dzielnica, której wielki potencjał zostaje powoli odkrywany przez nowe pokolenia. Zobaczcie, jak pięknie może prezentować się dzielnica! 📢 Pruszcz Gdański oraz gminy Kolbudy i Pruszcz Gdański w gronie liderów w rankingu wojewódzkim Gminy powiatu gdańskiego wśród liderów w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023. W piątek 17 września podczas uroczystej gali wręczono samorządom nagrody.

📢 Harcerze Baszty z Pszczółek spotkali się z poszukiwaczami śladów historii Podczas jednej z ostatnich zbiórek harcerze Baszty mieli okazję spotkać się z członkami Pruszczańskiego Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Faktoria. Goście opowiedzieli o pasji i pracy, jaką wykonują oraz pokazali część znalezisk.

