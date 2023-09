Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka”?

Przegląd tygodnia: Pruszcz Gdański, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje. 📢 Ciała trzech noworodków w Czernikach. Zarzuty zabójstwa usłyszał także 54-letni ojciec W sprawie ujawnionych zwłok noworodków w Czernikach w gm. Stara Kiszewa na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty. Zarzuty potrójnego zabójstwa usłyszał także 54-letni mężczyzna, który był w kazirodczym związku ze swoją 20-letnią córką i miał zmuszać do kazirodztwa kolejną córkę.

📢 Ciała noworodków znalezione w piwnicy domu w gm. Stara Kiszewa! Na miejscu pracuje policja i prokuratura ZDJĘCIA Szokujące odkrycie w gminie Stara Kiszewa. Prawdopodobnie w jednym z domów znaleziono ciała martwych dzieci. Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Nieoficjalnie mówi się o trzech noworodkach.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W sobotę w Pruszczu Gd. mobilna gra miejska pt. Misja Superbohaterów – Zagadkowe portale. Przyjdź i zostań superbohaterem To już kolejna mobilna gra miejska, którą organizuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim. Były już "Ballady i Romanse" oraz "Kto miauczy w bibliotece". Teraz przyszedł czas na "Misję Superbohaterów – Zagadkowe portale". Gra już w sobotę 16 września w przestrzeni miejskiej. Weź telefon bądź tablet i zostań superbohaterem. Start przy pruszczańskiej bibliotece.

📢 "Skrzyżowanie śmierci" w Trutnowach w gm. Cedry Wielkie zostanie przebudowane. Jest już projekt! O poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Trutnowach w gminie Cedry Wielkie, na którym często dochodzi do wypadków, w tym śmiertelnych, od lat apelują mieszkańcy i władze gminy do zarządcy drogi. W końcu ma się to zmienić. Projekt przebudowy tzw. skrzyżowania śmierci jest gotowy. Jest jeszcze czas na zgłaszanie uwag. Inwestycja ma być realizowana w przyszłym roku. 📢 Drugi etap testów MEVO 2.0 jest całkowicie darmowy! Jak wziąć w nich udział? 13 września ruszył długo wyczekiwany, kolejny etap wdrażania Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo dla mieszkańców szesnastu gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tym razem jest to faza testów zewnętrznych. 📢 Jezdnia na obwodnicy Trójmiasta w Okolicach Szadółek uszkodzona. Na naprawę możemy poczekać 2 miesiące Do uszkodzenia jezdni doszło na obwodnicy Trójmiasta w okolicach Szadółek. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, powodem uszkodzenia jest przewiert robiony pod jezdnią pod rurę ciepłowniczą. Kierowcy na naprawę mogą poczekać nawet dwa miesiące.

📢 Niemal 5 tys. szkół nie ma jeszcze laptopów z rządowego programu. W Pomorskiem to 148 placówek. Apel do samorządów niezwlekanie z wnioskami Ministerstwo Cyfryzacji i lokalni politycy apelują do organów prowadzących szkoły podstawowe o składanie wniosków w rządowym programie. Do rozdysponowania jest niemal pół mln komputerów. Tymczasem cały czas jest jeszcze niemal 5 tys. szkół, które ich nie otrzymały, bo do ministerstwa nie dotarły dokumenty. w Pomorskiem to 148 placówek. 📢 Był poszukiwany 3 listami gończymi – 25-latek sam zgłosił się do policjantów Do nietypowej sytuacji doszło na komendzie policji w Pruszczu Gdańskim. Do policjantów zgłosił się mężczyzna, który był poszukiwany 3 listami gończymi.

📢 Dyskutowano o planie zagospodarowania terenów po "Cukrowni" w Pruszczu Gdańskim. Czas na zgłaszanie uwag W poniedziałek 11 września w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim odbyła się dyskusja publiczna dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia - zmiana” obejmującego Zespół Cukrowni Pruszcz wraz z terenem ograniczonym od wschodu ul. Podmiejską. Przybyli mogli się m.in. dowiedzieć o głównych założeniach planu, rozwiązaniach układu drogowego, zabudowie, jaka będzie mogła zostać wybudowana na tym terenie. Teraz przez dwa tygodnie do 25 września można zgłaszać uwagi do projektu.

📢 Pruszczański klub AN-DO zdobył 5 medali podczas Mistrzostw Świata Taekwon-do ITF w Finlandii Na Mistrzostwach Świata w Finlandii zawodnicy pruszczańskiego Klubu Taekwon-do AN-DO pokazali się z jak najlepszej strony. Wywalczyli aż 5 medali! Dla dwóch "Pruszczańskich Lwów" był to życiowy debiut. 📢 Policjanci z Pruszcza pilotowali przejazd karetki z pacjentem po udarze Do nietypowego zdarzenia doszło podczas przejazdu karetki pogotowia z pacjentem po udarze. W karetce awarii uległy sygnały uprzywilejowania, a transport ze Starogardu Gdańskiego do szpitala UCK w Gdańsku musiał być przeprowadzony jak najszybciej. Medycy o pomoc zwrócili się do policjantów z Pruszcza Gdańskiego. 📢 Wybory 2023 – kandydaci do Sejmu (okręg nr 25) i Senatu (okręgi nr 65, 66, 67) Niedługo odbędą się wybory 2023. Poznaliśmy listy osób kandydujących do Sejmu z okręgu numer 25 i do Senatu z okręgów numer 65, 66, 67. W całej Polsce będziemy mogli oddać głos na swoich faworytów. Wyborcy z okręgu do Sejmu numer 25 i okręgów do Senatu numer 65, 66, 67 będą brać udział w głosowaniu na jednego z kandydatów na posłów oraz senatorów. Przeczytaj, kto kandyduje w Twoim okręgu.

📢 Śmiertelny wypadek na obwodnicy w Juszkowie. Dwóch mężczyzn nie żyje. Trasa całkowicie zablokowana Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku na obwodnicy na wysokości Juszkowa w gm. Pruszcz Gdański. Do tragicznego zdarzenia doszło dziś (11 września) ok. 12.35. Na miejscu pracują służby. Trasa jest całkowicie zablokowana w kierunku Łodzi. 📢 Ewa Szykulska zwraca uwagę niebanalnym głosem. Dziś obchodzi 74. urodziny. Zobacz, jak aktorka wyglądała kiedyś! Ewa Szykulska to kobieta, za którą mężczyźni szaleli, za to kobiety potrafiły ją opluć, oskarżając o deprawację mężów. Znana jest z małych i dużych ekranów, a starsze pokolenie może kojarzyć ją jako... prześliczną wiolonczelistkę, czyli tytułową bohaterkę teledysku Skaldów. Dziś, 11 września, aktorka obchodzi swoje 74. urodziny. Zobacz, jak wyglądała w młodości! 📢 Budżet Obywatelski 2024 w Pruszczu Gdańskim. Mieszkańcy mogą już głosować na projekty! Sprawdź, jakie! Każdy z mieszkańców Pruszcza Gdańskiego ma możliwość w realny sposób wpłynąć na to, co dzieje się w mieście. Oddając swój głos na projekty z Budżetu Obywatelskiego 2024 decyduje, co może zostać zrealizowane w miejscu, w którym mieszka. W tym roku to m.in. mural przypominający o Pruszczu Gdańskim z dawnych lat, tor przeszkód z bezobsługowym parkiem linowym, rozbudowa siłowni czy budowa placu zabaw dla dorosłych przy miejskiej plaży. Sprawdź wszystkie projekty i zobacz, jak głosować!

📢 Odcinek autostrady A1 do remontu. Prace mają potrwać 8 tygodni Od poniedziałku 11 września 2023 r. na 7-kilometrowym odcinku Autostrady w kierunku Łodzi (km 2+200 do km 9+250) ruch będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Na remontowanym odcinku będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h. Prace remontowe potrwają około 8 tygodni ich zakończenie zależne jest od warunków atmosferycznych.

📢 Najlepsze memy po meczu Albania - Polska. Internauci nie zawodzą, uśmiejecie się. "Kiedy odliczasz godziny do wyjazdu z Polski" Polska była zdecydowanym faworytem meczu z Wyspami Owczymi i chociaż się męczyła to zdobyła trzy punkty. W Tiranie trzeba było spodziewać się znacznie trudniejszego meczu. Albania to wymagający, niewygodny przeciwnik, ale biało-czerwoni zaprezentowali się kompromitująco. Czy to koniec pracy Fernando Santosa z reprezentacją Polski? Zobaczcie najlepsze memy dotyczące meczu Polski z Albanią.

📢 V Charytatywny Maraton Wokół Komina w Pruszczu. Pobiegli, przejechali, przeszli i wsparli Oliwkę Pogoda i dobre chęci dopisały. Na starcie V Charytatywnego Maratonu Wokół Komina w Pruszcz Gdańskim stanęło ponad 100 biegaczy i nie tylko. Byli dorośli i seniorzy, młodzież oraz dzieci w wózkach, na rowerkach, hulajnogach. Niektórym towarzyszyły psiaki. A wszystko to, by zebrać pieniądze na pionizator dla 10-letniej Oliwki. Zajrzyjcie do naszej relacji i zobaczcie zdjęcia. 📢 Narodowe Czytanie 2023 - „Nad Niemnem” wybrzmiało w Pruszczu. Pruszczanie wysłuchali koncertu i powieści W sobotę w Pruszczu Gdańskim odbyło się Narodowe Czytanie. Słynna powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej wybrzmiała w przestrzeni miasta. Wydarzeniu towarzyszył koncert.

