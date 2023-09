Wybory 2023 – kandydaci do Sejmu (okręg nr 25) i Senatu (okręgi nr 65, 66, 67) Redakcja Naszemiasto.pl

Niedługo odbędą się wybory 2023. Poznaliśmy listy osób kandydujących do Sejmu z okręgu numer 25 i do Senatu z okręgów numer 65, 66, 67. W całej Polsce będziemy mogli oddać głos na swoich faworytów. Wyborcy z okręgu do Sejmu numer 25 i okręgów do Senatu numer 65, 66, 67 będą brać udział w głosowaniu na jednego z kandydatów na posłów oraz senatorów. Przeczytaj, kto kandyduje w Twoim okręgu.