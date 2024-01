Policyjny pościg w Cedrach Wielkich. Nie zatrzymał się do kontroli i staranował policyjny radiowóz

Policyjny pościg w Cedrach Wielkich

- Mundurowi w drugim radiowozie zablokowali swoim pojazdem drogę, jednak kierujący bmw staranował ich samochód i uciekał dalej - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - Na szczęście policjantom nic się nie stało. Dołączyli oni także do pościgu. Po kilku minutach policjanci, którzy jako pierwsi rozpoczęli pościg, wyprzedzili bmw, zajechali mu drogę i uniemożliwili dalszą jazdę. Stróże prawa doskoczyli do auta i udaremnili ucieczkę na piechotę kierującemu oraz pasażerom.

W środę, 24 stycznia, policjanci z komisariatu w Cedrach Wielkich podjęli interwencję wobec kierującego bmw . Mężczyzna jednak nie zastosował się do polecenia zatrzymania wydanego przez mundurowych za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych radiowozu. Policjanci podjęli pościg i jednocześnie poinformowali o zdarzeniu dyżurnego, który skierował w to miejsce kolejny patrol policjantów z komisariatu w Cedrach.

Kierującym okazał się 33-letni mieszkaniec gminy Suchy Dąb, który nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, a bmw policjanci zabezpieczyli na parkingu strzeżonym. Zatrzymany 33-latek był trzeźwy

- W trakcie czynności pobrano mu również krew do badań pod kątem zawartości narkotyków - dodaje rzecznik pruszczańskiej policji. Zatrzymany niebawem usłyszy zarzuty odpowiadające kwalifikacjom prawnym swoich czynów. Niewykluczone, że odpowie za niezatrzymanie do kontroli, czynną napaść na funkcjonariusza, uszkodzenie mienia, a także za wykroczenia - spowodowanie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kierowanie pojazdem bez uprawnień.

Co grozi 33-latkowi

Niezatrzymanie się do kontroli zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, za czynną napaść na funkcjonariusza grozi do 10 lat, a za uszkodzenie mienia do 5 lat więzienia.