Pościg za 33-latkiem. Kierowcę zatrzymali policjanci z Kolbud

Pościg za kierowcą

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie 33-latkowi zarzutów niezatrzymania się do kontroli i kontynuowania jazdy, niestosowania się do sądowego zakazu, naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariusza.

- Mundurowi włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak mężczyzna nie zastosował się do nich i zaczął uciekać. - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - Policjanci podjęli pościg. Po kilku minutach kierujący fordem porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, lecz sprawni policjanci dogonili go, obezwładnili i zatrzymali.

Mężczyźnie grozi

Niezatrzymanie się do kontroli zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, za niestosowanie się do zakazu sądowego grozi do 5 lat więzienia. Naruszenie nietykalności funkcjonariusza zagrożone jest karą do 3 lat, a za znieważenie funkcjonariusza publicznego do 1 roku więzienia - przypomina policjant.