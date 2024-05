Handel na rynku przy Krótkiej w Pruszczu Gdańskim. To było w środę targową - owoce, warzywa, sadzonki

- Mamy goździki pachnące wieloletnie, heliotrop, który przepięknie kwitnie do samych mrozów i wszystkie te motylki wabi do siebie, dragony cudne są, to odmiana begonii, która nawet potrafi rosnąć do metra wysokości - opowiada Henryka Dąbrowska. - Mamy przepiękne fuksje dwukolorowe duże. Jest też supertunia samooczyszczająca się, jak przekwitnie, wystarczy tylko palcami przejechać i wszystko samo obleci. Jest kudybanek, który na fioletowo kwitnie, można go zamiast pietruszki, czy maggi do rosołu dawać.