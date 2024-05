Wołała o pomoc i płakała. Pruszczańscy policjanci weszli przez balkon do domu i pomogli

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 maja. Po godzinie 17 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał zgłoszenie, że z jednego z domów jednorodzinnych słychać wołanie o pomoc i płacz kobiety. Na miejsce natychmiast udał się patrol z wydziału prewencji. Pod wskazanym adresem mundurowi zastali osobę zgłaszającą i usłyszeli dochodzące przez otwarte okno krzyki i płacz. Ruszyli z pomocą.

- Drzwi do domu były zamknięte, lecz mundurowi zauważyli, że jest możliwość dostania się do środka przez balkon, gdzie uchylone było wejście do mieszkania - informuje mł. asp. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. - Z uwagi na możliwe zagrożenie życia i zdrowia policjanci weszli na balkon i stamtąd do domu. W pomieszczeniu zastali leżącą na podłodze kobietę, która wołała o pomoc.