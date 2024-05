Dni Gminy Kolbudy 2024 z Mezo i super gwiazdami. Zobacz, kto wystąpi na kolbudzkiej scenie

Dni Gminy Kolbudy 2024

Oprócz Mezo, podczas Dni Gminy Kolbud wystąpią także Stachursky i Daria Marx. „Stachursky” to niekwestionowana legenda polskiej muzyki klubowej, pop i dance. Sprzedał blisko 700 tysięcy kaset i krążków CD. Jego albumy nagradzano złotymi i platynowymi płytami, a koncerty od lat gromadzą tłumy fanów, którzy doskonale bawią się przy takich hitach jak „Typ niepokorny”, „Zostańmy razem” , „Z każdym twym oddechem” czy „Czuję i wiem”. Artysta pojawi się na scenie „Dni Gminy Kolbudy” w sobotę 15 czerwca o godzinie 21.00.

- Jesteśmy przekonani, że koncert przypadnie do gustu zarówno pokoleniu dzisiejszych nastolatków, jak i ich rodzicom - mówią organizatorzy wydarzenia.

Tegoroczne Dni Gminy Kolbudy odbędą się w dniach 15-16 czerwca. Organizatorzy podali kolejnego wykonawcę, który zagra podczas tegorocznego wydarzenia. Koncert Mezo odbędzie się w niedzielę 16 czerwca o godz. 18. „Mezo” to artysta obecny na ogólnopolskiej scenie muzycznej od ponad 20 lat. Twórca takich hitów jak Sacrum, Ważne, Aniele, Kryzys, Po robocie. Jego twórczość to połączenie hip-hopu z popem. W utworach artysty, na którego występach publiczność bawi się znakomicie, znajdziemy wiele mądrego, uniwersalnego i pozytywnego przesłania.

Młodszych fanów muzyki z pewnością usatysfakcjonuje natomiast żywiołowy występ Darii Marx - polskiej wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów i producentki muzycznej. Artystka wylansowała takie przeboje jak „Paranoia” czy „Love Blind”, które podbiły polskie listy przebojów, a nawet dostały się do list streamingowych w Brazylii, Belgii czy Norwegii. Uczestniczka takich programów telewizyjnych jak „The Voice of Poland”, „Twoja twarz brzmi znajomo” , a także poważna kandydatka do reprezentowania Polski na „Eurowizji” ma na swoim koncie m.in … występ przed szwedzką rodziną królewską. Artystka zaśpiewa w niedzielę 16 czerwca o godzinie 19.00.