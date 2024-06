Wakacje w Pruszczu Gdańskim. Kto wystąpi w sezonie 2024? Oto muzyczne gwiazdy na lato 2024 w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański położony jest zaledwie 10 km od Gdańska. To doskonałe miejsce na wakacyjny wyjazd. Można tu szybko dotrzeć z Trójmiasta samochodem, pociągiem bądź komunikacją miejską. W Pruszczu Gdańskim nie brakuje miejsc wartych odwiedzenia. Można tu wypocząć, aktywnie spędzić czas poznając urokliwe zakątki Pruszcza Gdańskiego i powiatu gdańskiego. Można także skorzystać z bogatej oferty kulturalnej.

Wakacje w Pruszczu Gdańskim

W Pruszczu Gdańskim i powiecie gdańskim nie brakuje miejsc wartych odwiedzenia. Czy wiecie, że jedną z największych atrakcji turystycznych powiatu gdańskiego jest sieć elektrowni wodnych, będąca unikatowym zjawiskiem w skali całego Pomorza? Najbardziej popularną i najczęściej fotografowaną jest elektrownia wodna na Kanale Raduni w Pruszczu Gdańskim. Przez Pruszcz Gdański przebiega szlak Via Ambra, czyli Szlak Bursztynowy, który musiał istnieć już w paleolicie, czyli starszej epoce kamienia, datowanej na ok. 80-40 000 lat przed naszą erą. Z tego czasu pochodzą płytki bursztynowe z wizerunkami koni. Zaglądając do Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim, można zobaczyć ciekawe znaleziska archeologiczne z tego terenu.