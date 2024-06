Prasówka Pruszcz Gdański 19.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

Lechia Gdańsk zaczęła przygotowania do rywalizacji w PKO Ekstraklasie. Na pierwszych zajęciach pojawiło się 22 piłkarzy, a w tym gronie znaleźli się także Conrado i Bohdan Wjunnyk. Trenował także Maksym Chłań, choć on teraz uda się na zasłużony urlop. W sobotę biało-zieloni rozegrają mecz towarzyski z TLG.

Pogoda wprawdzie za bardzo nie dopisała, za to dobry humor nie opuszczał uczestników Senioriady. Dla nich to wydarzenie to świetna okazja do małej rywalizacji i nawiązania nowych znajomości. Na zakończenie na najlepszych seniorów i seniorek czekały medale i puchary.