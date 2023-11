Agata Passent gościła w bibliotece w Pszczółkach. Było i o sławnych rodzicach i o książkach

Podczas spotkania, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach w ramach "Kulturalnego października" Agata Passent opowiedziała o wielu interesujących faktach ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Nie zabrakło także nawiązania do sławnych rodziców - Agnieszki Osieckiej i Daniela Passenta.

Prowadzący spotkanie Krystian Nehrebecki, nie omieszkał zapytać o to, czy w domu ludzi pióra była w ogóle szansa, by uchować się przed literaturą? W odpowiedzi usłyszał, że rodzice Agaty Passent nigdy jej do niczego nie zmuszali.

Licznie zgromadzeni uczestnicy wydarzenia mieli także okazje posłuchać interesujących ciekawostek i anegdot z życia artystki. Niewielu zdawało sobie sprawę, że Agata Passent za młodu trenowała tenis. A jako dziecko marzyła, by być chłopakiem i grać w hokeja. Zaskakującym jest także fakt, że jako młoda osoba nie przepadała za twórczością swojej mamy, w szczególności za utworami wykonywanymi przez Seweryna Krajewskiego. Spotkanie poprowadził Krystian Nehrebecki.