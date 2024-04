Wybory burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Janusz Wróbel ponownie burmistrzem

Wybory samorządowe w Pruszczu Gdańskim

Janusz Wróbel zdobył 8 842 głosy (77,09 procent). Na Łukasza Michalewskiego zagłosowało 2 509 osób (22,91 procent).

Burmistrz Janusz Wróbel ma zdecydowaną większość w Radzie Miasta. Z jego komitetu (KWW Janusz Wróbel) do rady weszło 16 osób, co stanowi 76,19 procent mandatów. Do rady weszły także 3 osoby z KWW Działamy dla miasta Pruszcz Gdański - to 18,57 proc. mandatów i 2 osoby z KW Prawo i Sprawiedliwość - to 9,52 proc. mandatów.

Frekwencja częściowa 49,21 procent. Liczba kart ważnych - 11 140. Liczba uprawnionych do głosowania - 22 638

CZYTAJ TAKŻE: Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego głosowali w wyborach. Zobacz zdjęcia

Tak kiedyś wyglądał Pruszcz Gdański. Zobacz archiwalne zdjęcia i pocztówki!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!