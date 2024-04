Wybory samorządowe 2024. Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego głosują w wyborach

Wybory samorządowe 2024 w Pruszczu Gdańskim

Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego od rana głosują w swoich lokalach wyborczych. Frekwencja do godziny 12 w mieście Pruszcz Gdański wyniosła - 15,29%. Wydano 3 460 kart na 22 636 osób uprawnionych. Jeśli chodzi o gminy powiatu gdańskiego, to do godz. 12 najmniej mieszkańców głosowało w gminie Pruszcz Gdański. Do urn udało się 13,61% z uprawnionych. Z kolei największą frekwencją wykazała się gmina Przywidz. Tu zagłosowało do godz. 12 - 19,46% uprawnionych. . Przypominamy lokale wyborcze czynne są do godz. 21.