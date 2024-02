W 49. Bazie Lotniczej w Pruszczu terytorialsi pokazali swoje umiejętności z medycyny pola walki

- Scenariusz zakładał kontakt ogniowy plutonu lekkiej piechoty - mówi kpt. Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio. - Podczas odpierania przeciwnika rannych zostało dwóch żołnierzy. Zostali oni zaopatrzeni na miejscu przez ratowników z sekcji, a następnie przetransportowani do szpitala polowego. Tam zespół żołnierzy z lekarzem ustabilizował pacjenta, przygotował go do transportu śmigłowcem, który zabrał go do szpitala.