Policyjny pościg ulicami Pruszcza Gdańskiego. Ucieczka nietrzeźwego kierowcy i bez uprawnień się nie udała

Policyjny pościg ulicami Pruszcza Gdańskiego

Do zdarzenia doszło w niedzielę 11 lutego, w czasie, gdy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w ramach działań „Trzeźwość” zatrzymywali do kontroli kierujących na terenie miasta. Kiedy tuż przed godziną 8, jeden z kierujących nie zareagował na polecenie do zatrzymania i kontynuował jazdę, mundurowi wskoczyli do radiowozu i natychmiast rozpoczęli pościg.