Straszą w Wiślinie w gminie Pruszcz Gdański. Ławeczka dla chętnych

- Straszymy, bo lubimy. Uwielbiamy Halloween, bo to fajny pretekst do zabawy - mówi Aleksandra Czarnecka, mieszkanka domu przy ulicy Słonecznej 52 w Wiślinie.

Ogrodzenie posesji oraz teren rekreacyjny przed domem to miejsce, które obecnie ma halloweenowy klimat.

- Co roku staram się dodawać nowe elementy. W tym roku jest m.in. Dracula, są duchy, szkielety. Do stworzenia postaci i dekoracji wykorzystuję stare niepotrzebne materiały. Poświęcam na to wolny czas. Sam montaż dekoracji zajmuje dwa dni - zdradza Aleksandra Czarnecka.