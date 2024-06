Przejazd rowerowy w Pruszczu Gdańskim. Mieszkańcy w Dzień Dziecka przejechali na rowerach miasto

Przejazd rowerowy Pruszcz Gdański

Chętnych na tegoroczny przejazd rowerowy ulicami Pruszcza Gdańskiego „Rowerem przez Pruszcz” nie brakowało. To świetna okazja zobaczyć, co zmieniło się w ostatnim czasie w Pruszczu Gdański, a także do aktywnego spędzenia czasu. W tym roku przejazd wystartował z nowego placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego przy ul. Romera na Osiedlu Bursztynowym.