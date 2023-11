Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Lechia Gdańsk zremisowała z Wisłą Kraków 0:0 w meczu piłkarskiej Fortuny 1. Ligi, który został rozegrany na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Mecz obejrzało 12 tysięcy widzów, którzy do końca wierzyli w zwycięstwo Biało-Zielonych. Byliście na meczu Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków? Znajdźcie siebie na zdjęciach.

Jak uczcić Święto Niepodległości? Można tak jak oni. Dziś (10.11) punktualnie o 11.11 ponad 800 osób z ZSO nr w Pruszczu Gdańskim, w tym uczniowie, nauczyciele, przedszkolaki, zaśpiewali hymn Polski ustawieni w biało-czerwone w kontury Polski. Wszystko to z okazji przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Oddany w ubiegłym miesiącu nowo wybudowany dworzec PKP w Pruszczu Gdańskim, na który PKP S.A wydała ponad 10 mln zł - przecieka. Jak informują mieszkańcy, kiedy popada deszcz w środku z sufitu kapie woda, tworząc sporą kałużę tuż przed samą kasą. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych miasto wystosowało pismo do zarządcy. Także nasza redakcja czeka na informacje z PKP SA odnośnie przyczyn usterki i jej naprawy.

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który martwi się tym, że budowana droga w Jagatowie w gminie Pruszcz Gdański, która ma prowadzić m.in. do zaprojektowanej tam szkoły, jest za wąska. "Ma szerokość 5 metrów, a droga dwukierunkowa powinna mieć min. 5,5 metra szerokości" - mówi pan Henryk i pyta: "Jak będą się mijać dwa większe pojazdy na tej drodze?"

Jest powiedzenie, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Nie kojarzy go najwidoczniej 40-letni kierowca peugeota, który w ciągu trzech dni został dwa razy zatrzymany przez policjantów. W obu przypadkach miał przy sobie narkotyki. Jakby tego było mało - kierował mimo zakazu.

W Pruszczu Gdańskim już rozpoczęto świętowanie 105 rocznicy odzyskania niepodległości. Uczynili to młodzi piłkarze, biorąc udział w turnieju halowym zorganizowanym z okazji przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości.

Aż trzy tytuły championa w kulturystyce i fitness zdobył Daniel Chełkowski, pracujący na co dzień w służbach mundurowych mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego, podczas Festiwalu Sportu organizowanego przez Federację Wbbf Wff Polska w Skarszewach. Pruszczanin wrócił stamtąd z tytułami: Mistrza Polski Men’s Physique NAC Poland, Mistrza Polski Men’s Physique WBBF WFF Polska oraz Mistrza Świata Muscle Model GPA Poland. "Spełniło się wszystko, o czym marzyłem" - mówi zawodnik.

Dzianinowe marynarki damskie to obecnie bardzo modny element damskiej garderoby, ale nie tylko. Ten materiał jest ciepły i świetnie się układa na sylwetce. Dobrze o tym wie Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama po raz kolejny postawiła na marynarkę z tego materiału.

Listopadowa aura doskonale wpisała się w klimat dzieł Damiana Leszczyńskiego. Na wernisaż wystawy "Półmrok" do Domu Wiedemanna w Pruszczu Gdańskim we wtorkowy wieczór licznie przybyli zainteresowani jego twórczością. Obecny był także artysta. Zajrzyjcie do naszej relacji, obejrzyjcie zdjęcia i sami wybierzcie się na wystawę.