Prasówka 10.09.2023 z całego tygodnia w Pruszczu Gdańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Lubimy biegać, ale nade wszystko pomagać! Tak mówią organizatorzy i uczestnicy Charytatywnego Maratonu Wokół Komina w Pruszczu Gdańskim. W niedzielę 10 września V edycja tego wydarzenia. Początek godz. 9. Przybywajcie i pomagajcie. Nie każdy musi przebiec trasę. Można jechać rowerem, przejechać na rolkach czy przejść spacerkiem z kijkami. Ważne, by być i wspomóc Oliwkę, która choruje na mózgowe porażenie dziecięce oraz zmaga się z padaczką.

Biblioteka w Pruszczu Gdańskim dołącza do ogólnopolskiej akcji i zaprasza w sobotę 9 września na Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Wydarzeniu będzie towarzyszył koncert. A wszystko to w miłej atmosferze na świeżym powietrzu w centrum miasta.

Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne wręczono w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim najlepszym uczniom z pruszczańskich szkół od 4 klasy szkoły podstawowej do 4 klasy liceum szkoły średniej. Miasto rocznie na stypendia przeznacza 250 tys. złotych.

Policjanci kryminalni z Pruszcza Gdańskiego we współpracy z funkcjonariuszami z wydziału kryminalnego z gdańskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który zabił 64-letniego mieszkańca Gdańska. Do zbrodni doszło na terenie gminy Pruszcz Gdański. Śledczy wstępnie ustalili, że motywem zabójstwa były rozliczenia finansowe. Mężczyźnie grozi dożywocie. Jak ustalili śledczy, zaplanował on zbrodnię.

Budynek Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie - już kapitalnie zmodernizowany - uroczyście otwarto we wtorek 5 września. Na wydarzenie przybyli zaproszeni goście, samorządowcy, nauczyciele i uczniowie. Szkoła zmienia swoje oblicze, nie tylko pod względem wyglądu czy funkcjonalności, ale także nauczania. Wprowadzane są nowe, atrakcyjne zawody - jak mechatronik, technik poligrafii, technik odnawialnych źródeł energii. Wkrótce zostaną oddane nowe pracownie warsztatowe. Planowane są także kolejne inwestycje.