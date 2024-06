Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.06.2024

Loteria fantowa, dobra kuchnia, zawody kajakowe dla rodzin, zwiedzanie kościoła z przewodnikiem, wejście na wieżę świątyni to tylko niektóre atrakcje, które miały miejsce podczas XXXI Festynu Parafialnego w Pruszczu Gdańskim, który odbył się przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Były atrakcje dla dorosłych i dzieci. A na finał losowanie nagród - roweru i wycieczki do Rzymu.

To już kolejna akcja pruszczańskich policjantów i funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Po raz kolejny w ostatnim czasie zabezpieczyli oni w Pruszczu Gdańskim automaty do gier hazardowych oraz pieniądze. Dwóch mężczyzn, którzy pracowali w lokalu, usłyszało już zarzuty od funkcjonariuszy PUCS organizowania gier hazardowych wbrew przepisom ustawy. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.