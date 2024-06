Tygodniowy przegląd prasy 23.06.2024: Pruszcz Gdański, 16.06-22.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.

Do potrącenia 10-letniego rowerzysty doszło w Pruszczu Gdańskim. Chłopiec trafił do szpitala. Są wstępne ustalenia policji.

Pogoda wprawdzie za bardzo nie dopisała, za to dobry humor nie opuszczał uczestników Senioriady. Dla nich to wydarzenie to świetna okazja do małej rywalizacji i nawiązania nowych znajomości. Na zakończenie na najlepszych seniorów i seniorek czekały medale i puchary.

Tak jak błyskawicznie przeskoczył barierkę i wskoczył na scenie podczas koncertu w Dni Pruszcza, tak samo błyskawicznie został ujęty i ukarany. Sąd działając w trybie przyspieszonym, ukarał 18-latka grzywną.