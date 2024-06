Sztandar Związku Inwalidów Wojennych trafił do muzeum w Pruszczu. Medale i odznaczenia dla zasłużonych

Stanisław Skrzypski, członek zarządu głównego Związku Inwalidów Wojennych w Warszawie podziękował burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za wszelkie działania na rzecz inwalidów wojennych podejmowanych przez lata.

- Tak się złożyło, że niemal 50 lat temu zostałem skierowany do Pruszcza Gdańskiego w celu wykonywania dalszych czynności na rzecz obronności kraju. I po kilku miesiącach, miałem tę przyjemność, że spotkałem się z ogromną ilością inwalidów wojennych - mówi Stanisław Skrzypski. - Chcę podkreślić, że w powiecie gdańskim pruszczańskim oraz okolicznych powiatów znajdowały się całe wsie tzw. wojskowe. Było tak, ponieważ najczęściej ostatnim rozkazem dowódców w czasie demobilizacji było - jedźcie w Polskę, przyjmujcie gospodarstwa, przedsiębiorstwa państwowe, przygotowujcie je do nowej struktury gospodarczej. I to zadanie żołnierze w wielu przypadkach realizowali.