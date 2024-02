Tak się mówi po pruszczańsku. Te określenia znają tylko mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego Danuta Strzelecka

Jak to jest mówić po pruszczańsku? My wiemy. Każde miasto ma swoje charakterystyczne miejsca, nazwy, które funkcjonują tylko w mowie potocznej. Są też takie miejsca, które mieszkańcy nazywają po swojemu. Jak się mówi po pruszczańsku? Zet i "czarna droga" - to przyszło nam pierwsze na myśl. Naszym czytelnikom - mieszkańcom Pruszcza o wiele więcej. Sprawdźcie sami.