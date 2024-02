Mieszkanie rodziców druha z OSP Jodłowno spaliło się. Strażak prosi o pomoc. Liczy się każda złotówka

Zbiórka po pożarze mieszkanie

- Kilka dni temu miał miejsce pożar, w wyniku którego stracili wszystko. Mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania, ich rzeczy uległy spaleniu, meble i wyposażenie także. Strata materialna to jedno. Drugą sprawą jest to, że moi rodzice to osoby starsze, silnie związane ze swoim domowym gniazdkiem. To zdarzenie bardzo ich dotknęło, a świadomi swojej bezradności w tej sytuacji mocno to wszystko przeżywają - pisze.

- Dlatego wraz z najbliższą rodziną i przyjaciółmi podejmujemy starania, aby w możliwie szybkim terminie umożliwić moim rodzicom powrót do domu - pisze dalej druh Marek. - Okazuje się jednak, że bez dodatkowej pomocy nam się to nie uda. Koszty materiałów i prac remontowych w dzisiejszych czasach to wysiłek ponad nasze możliwości. Dlatego ośmielam się poprosić o pomoc. Mimo że środków ogólnie potrzeba sporo, to przyda się każda złotówka. Osobom gotowym na wsparcie, z góry serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz mojej 65-letniej mamy Krystyny i 84-letniego taty Władysława.