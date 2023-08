Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Pruszcza Gdańskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Mieszkańcy na spotkaniu promocyjnym książki o historii sołectwa Błotnia”?

Przegląd lipca 2023 w Pruszczu Gdańskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkańcy na spotkaniu promocyjnym książki o historii sołectwa Błotnia Licznie przybyli w sobotę 29 lipca mieszkańcy Błotni na spotkanie z Dariuszem Dolatowskim autorem książki pt. „Z dziejów sołectwa Błotnia w gminie Trąbki Wielkie od czasów najdawniejszych do 1945 roku”. Każdy wyszedł z bogatszą wiedzą nt. miejsca i okolic, w których mieszka oraz z darmowym egzemplarzem z autografem autora. 📢 Nowoczesny teren rekreacyjny w centrum Pruszcza niedługo będzie gotowy. ZDJĘCIA Powoli zbliża się do końca jedna z większych inwestycji w Pruszczu Gdańskim, na którą czekają mieszkańcy miasta. To nowoczesny teren rekreacyjny przy ulicy Obrońców Pokoju i Olszewskiego. Prace szybko posuwają się do przodu. Gotowe jest już kolejne boisko, place zabaw i część ścieżek dla rolkarzy i rowerzystów. Na ustawienia czekają już urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zobaczcie, jak wygląda już ten teren.

📢 W XV Żuławskim Rajdzie Rowerowym przejechało 120 rowerzystów. Zobaczcie zdjęcia Około 70 kilometrów liczyła trasa XV Żuławskiego Rajdu Rowerowego. Pokonało ją 120 rowerzystów! Urokliwych odcinków nie brakowało. Z pewnością na dłużej w pamięci uczestników pozostaną widoki wielu z nich, w tym te z wału wiślanego.

Prasówka sierpień Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Pruszcza Gdańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na pikniku "Zielono Mi" przy bibliotece w Pruszczu mobilny ogród i ekologiczne rękodzieło Mobilny ogród, rękodzieło z materiałów natury, dekoracyjne techniki Folk Art. To wszystko było na sobotnim pikniku "Zielono Mi", który odbył się przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Pruszczu Gdańskim.

📢 Blisko 100 "garbusów" i "ogórków" przybyło na zlot w Kolbudach. Zobaczcie zdjęcia Około 100 legendarnych „garbusów” i „ogórków” zaparkowało w sobotę na terenie przy Gminnej Przystani Żeglarskiej w Kolbudach. Byli to uczestnicy kolejnej, zorganizowanej przez miłośników zabytkowych aut, edycji „Garbus Blues Festiwal”. Zajrzyjcie do naszej relacji i galerii zdjęć ze zlotu. 📢 58-latek potrącił dwie kobiety na przejściu dla pieszych w Pruszczu Gdańskim. Mężczyzna był pijany! W sobotę 29 lipca chwilę po godzinie 22 w Pruszczu Gdańskim doszło do wypadku, w którym poszkodowane zostały dwie kobiety. W znajdujące się na przejściu dla pieszych przechodnie uderzył samochód. Jak okazało się po zatrzymaniu sprawcy, 58-latek był pijany. 📢 Legioniści rzymscy w Faktorii w Pruszczu Gdańskim już w ten weekend To będzie niezapomniana przygoda. W najbliższy weekend 29-30 lipca w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim zagoszczą rekonstruktorzy historyczni z Legionem XIIII GMV. Będzie można zobaczyć pokazy walk, życie obozowe, poznać kuchnię rzymską.

📢 Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę przeszła przez Pruszcz Gdański. A w niej 400 pielgrzymów. ZDJĘCIA Pielgrzymi 41. Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę przeszli w piątek ulicami Pruszcza Gdańskiego. 400-osobowa grupa zatrzymała się przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego na odpoczynek, gdzie wierni tej parafii przygotowali dla nich poczęstunek. Zajrzyjcie do naszej relacji. 📢 Poważny wypadek w Gołębiewku w pow. gdańskim. Dwie osoby ranne, DW 222 całkowicie zablokowana Do zderzenia 2 samochodów osobowych i ciężarówki doszło prze 9:00 na drodze wojewódzkiej 222 w miejscowości Gołębiewko. Ranni z samochodów osobowych są pod opieką załóg karetek pogotowia, na miejscu lądował też śmigłowiec pogotowia lotniczego. Droga jest całkowicie zablokowana.

📢 Watershow w Gdańsku. Wielkie widowisko dla całej rodziny. Czy warto wybrać się na cyrk na wodzie? [ZDJĘCIA, WIDEO] Watershow to niezwykły cyrk, bo... na wodzie. Jest to widowisko jedyne swego rodzaju, podczas którego widzowie mają szansę obejrzeć zdumiewające akrobacje z wykorzystaniem basenu i fontann. Artyści występujący na tej "wodnej scenie" należeli do państwowego cyrku Ukrainy. Co dostajemy podczas półtoragodzinnego show?

📢 Męskie Granie 2023 Gdańsk. Tak bawiła się publiczność! Znajdźcie się na zdjęciach Jedna z najpopularniejszych tras koncertowych w kraju znów zagościła w Trójmieście. "Męskie Granie" ruszyło w Polskę już po raz czternasty, a dla gdańskiej publiczności orkiestra zagrała 21 i 22 lipca przed stadionem Polsat Plus Arena. Zobaczcie, jak bawiła się publiczność na Męskim Graniu 2023!

📢 Buduje się Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta. Zobaczcie postęp prac na węźle w Borkowie! WIDEO, ZDJĘCIA Trwa budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, prace postępują na kilku odcinkach, w tym również w Borkowie. Jak obecnie wygląda sytuacja? Przekonajcie się sami! 📢 Konwój życia i nadziei. Mistrz świata i jego team tuż przy linii frontu pomaga ludziom, zwierzętom, żołnierzom Zdziczałe psy atakujące ludzi, rozkładające się zwłoki pod gruzami, codzienne ostrzały wszelkimi rodzajami broni. Tak wygląda przyfrontowa rzeczywistość na Ukrainie. Igor Tracz, wielokrotny mistrz świata w wyścigach psich zaprzęgów zorganizował kolejny, a w nim wszystko to, co najbardziej potrzebne mieszkańcom, medykom, żołnierzom i zwierzętom. Razem z nim pojechali wolontariusze w tym sportowiec Krystian Kotliński i weteran wojny w Iraku w armii brytyjskiej. Wrócili i opowiedzieli, co widzieli i czuli.

📢 Policjanci z nagrodami i awansami. Tak było w Święto Policji w Pruszczu Gdańskim Policjanci z pruszczańskiej komendy w Święto Policji odebrali nagrody i awanse na wyższe stopnie. Wydarzenie odbyło się w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim. W uroczystej zbiórce uczestniczyli zaproszeni goście i samorządowcy.

