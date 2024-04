Nowi wójtowie w gminie Przywidz i Cedry Wielkie. Pietrucha i Michalski zastąpią urzędujących wójtów

Nowy wójt w gminie Przywidz

Nie we wszystkich gminach powiatu gdańskiego są już ostateczne wyniki wyborów. Pełne dane są już m.in. z gminy Przywidz i gminy Cedry Wielkie, gdzie mieszkańcy wybrali nowych wójtów. W gminie Przywidz najlepszy wynik uzyskał Włodzimierz Michalski. Zagłosowano na niego 1 313 - co stanowi 50,19 proc. Startujący w wyborach dotychczasowy wójt - Marek Zimakowski pożegna się z urzędem, choć zdobył zaledwie 10 głosów mniej od swojego rywala. Jak się okazało 1 303 głosy (49,81 procent) to zbyt mało.

Nowy wójt gminy Przywidz Włodzimierz Michalski ma 51 lat i wykształcenie wyższe. Startował z KWW Inicjatywa Mieszkańców Otwarta Gmina.

W gminie Przywidz frekwencja wyniosła 57,28 procent. Zagłosowało 2 674 osoby na 4 668 uprawnionych.