Prasówka Pruszcz Gdański 10.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pruszczu Gdańskim nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06, w Pruszczu Gdańskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory do Europarlamentu. Mieszkańcy Pruszcza i powiatu gdańskiego głosują. Tak wygląda frekwencja”?

Prasówka Pruszcz Gdański 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory do Europarlamentu. Mieszkańcy Pruszcza i powiatu gdańskiego głosują. Tak wygląda frekwencja Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiadomo ilu mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i powiatu gdańskiego udało się do urn, by zagłosować. Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję na godz. 17.

📢 XXVI Wielki Przejazd Rowerowy z rozmachem. Tak wyglądał peleton! Niedziela, 9 czerwca, miała bardzo rowerowy charakter dla wielu mieszkańców Pomorza. To w związku z Wielkim Przejazdem Rowerowym, którego 26. edycja objęła aż dziesięć miast i grupy z całego województwa pomorskiego. Do przejazdu można było dołączyć w dowolnym momencie, na wygodnym dla siebie dystansie. 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Gdańsk i Pomorze naprawiają frekwencję Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała na konferencji prasowej o 12:00 frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pomorskie wątki były dość mieszane, ponieważ Gdańsk wypada najsłabiej ze wszystkich stolic województw z frekwencją na poziomie 10,91 procent. Furorę ponownie robi za to Krynica Morska, gdzie zagłosowała prawie połowa osób uprawnionych do głosowania.

Prasówka 10.06 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się w Pruszczu Gdańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Pruszcza Gdańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ruchy transferowe w Lechii Gdańsk. Kto odejdzie, a kto przyjdzie? Rifet Kapić i Bohdan Sarnawski zostaną”?

📢 Pomorskie Agro Targi w Lubaniu pełne atrakcji. Tu króluje biznes mały i duży! Targi w Lubaniu po raz kolejny przyciągnęły tłumy mieszkańców. Tu można było kupić wszystko co niezbędne w domu i ogrodzie, a do tego skorzystać z porad fachowców. KGW zadbały, by każdy również mógł spróbować najlepszych, regionalnych potraw.

