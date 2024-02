Akcja Zima w bibliotece w Pruszczu. Podczas ferii dzieci biorą udział w zajęciach kreatywnych

Kolejne dni to warsztaty, gry i teatrzyki.

- Dzisiaj kończyliśmy nasze prace z mas plastycznych - mówią prowadzące zajęcia. - Następnie zaprosiliśmy dzieci do wysłuchania Legendy o Bazyliszku, zaprezentowanej w formie teatrzyku kamishibai. Historia o groźnym Bazyliszku była dla nas inspiracją do tworzenia zamków obronnych i nie tylko takich. Dzieci ochoczo przystąpiły do prac. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.