Wybory samorządowe. Są kolejni kandydaci na wójta w gminie Pruszcz Gdański

- Pragnę działać dla dobra mieszkańców, dbając o wspólne interesy oraz rozwój gminy w sposób zrównoważony i sprawiedliwy - poinformował mieszkańców gminy Michał Nowak. - Jestem gotowy do pracy nad realizacją naszych wspólnych celów. Dziękuję za wsparcie i zaufanie, które mi okazujecie. Chciałbym też zapewnić, że moje drzwi zawsze będą dla Was otwarte – zawsze znajdę czas na wysłuchanie Waszych pomysłów, opinii i potrzeb. Wierzę, że wspólnymi siłami możemy uczynić naszą gminę jeszcze lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich. Liczę na Wasz głos!