Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Lokale wyborcze w Pruszczu Gdańskim. Gdzie głosować?

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę lokali wyborczych w Pruszczu Gdańskim. Nie wiesz, gdzie możesz oddać swój głos? Poniżej więcej szczegółów. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Eurowyborach.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W Polsce mamy 13 okręgów wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Prezentują się następująco: Okręg 1.: województwo pomorskie;

Okręg 2.: województwo kujawsko-pomorskie;

Okręg 3.: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie;

Okręg 4.: część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński);

Okręg 5.: część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4;

Okręg 6.: województwo łódzkie;

Okręg 7.: województwo wielkopolskie;

Okręg 8.: województwo lubelskie;

Okręg 9.: województwo podkarpackie;

Okręg 10.: województwa małopolskie i świętokrzyskie;

Okręg 11.: województwo śląskie;

Okręg 12. województwa dolnośląskie i opolskie;

Okręg 13. województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Lokale wyborcze w Pruszczu Gdańskim - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Pruszczu Gdańskim. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Centrum Kultury i Sportu

adres: Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 6 Aleja ks. Józefa Waląga

Fryderyka Chopina

Gdańska

Gdyńska

Grunwaldzka od nr 1 do nr 25 i nr 27, 31, 33, 51, 55, 57

Krótka

Obrońców Poczty Polskiej

Plac Rycerza Stefana

Plac Wyzwolenia

Podkomorzego od nr 3 do 3C

od nr 5 do 5F i od nr 6 do nr 56B parzyste

Podmiejska od nr 1 do nr 17 nieparzyste i nr 16

Przemysłowa

Wita Stwosza

Wojciecha Kossaka

adres: Eugeniusza Romera 1, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 1 Aleksandra Czekanowskiego

Antoniego Dobrowolskiego

Benedykta Dybowskiego

Cyprysowa

Eugeniusza Romera

Ignacego Domeyki

Jana z Kolna

Leona Hryniewieckiego

Pawła Edmunda Strzeleckiego

Stefana Rogozińskiego

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ZSO Nr 1

adres: Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 12 Artura Międzyrzeckiego

Augustyna Kordeckiego

bp. Adama Stanisława Grabowskiego

Bolesława Prusa

Danuty Siedzikówny

Franciszka Karpińskiego

Heweliusza

Ireny Sendlerowej

Jana Karskiego

Janka Wiśniewskiego

Józefa Konrada Korzeniowskiego od nr 1 do nr 5 nieparzyste i od nr 2 do nr 20 parzyste

Juliana Ursyna Niemcewicza

ks. Piotra Skargi

ks. Piotra Ściegiennego

Mikołaja Kopernika

Obrońców Westerplatte

Plac Wolności

Rotmistrza Witolda Pileckiego

Tadeusza Kościuszki

Władysława Bartoszewskiego

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ZSO Nr 1

adres: Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 13 Dąbrówki

Elizy Orzeszkowej

Gnieźnieńska

Henryka Sienkiewicza

Jana Kasprowicza nr 1 i od nr 28 do nr 52 parzyste

Łąkowa

Milenijna

NSZZ Solidarność

Orła Białego

PCK

Piastowska

pl. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Podmiejska od nr 2 do nr 6 parzyste i od nr 17A do nr 51

św. Wojciecha

Wazów

Kasyno Wojskowe

adres: Dywizjonu 303 nr 3, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 9 Dywizjonu 303

gen. Władysława Sikorskiego nr 33 i od nr 35 do nr 46

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 4 1 Maja

10 Lutego

Niepodległości

Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej Nr 1

adres: Żwirki i Wigury 8, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 11 Bohaterów Monte Cassino

Drzymały

Generała Józefa Bema

Generała Stanisława Maczka

gen. Stanisława Skalskiego

Generała Władysława Andersa

Jarosława Dąbrowskiego od nr 2 do nr 6 parzyste

Kazimierza Pułaskiego

Lotników Polskich

Nowa

Polskich Kolejarzy

Powstańców Warszawy od nr 1 do nr 37 nieparzyste i od nr 2 do nr 28 parzyste

płk. Dąbka

Zwycięstwa

Żwirki i Wigury

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4

adres: Jana Kochanowskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 16 Gabrieli Zapolskiej

Generała Jakuba Jasińskiego

Heleny Modrzejewskiej

Ignacego Paderewskiego

Jana Kilińskiego

Jarosława Dąbrowskiego od nr 11 do nr 81 nieparzyste i od nr 26 do nr 72 parzyste

Karola Szymanowskiego

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Leopolda Okulickiego

Marii Curie-Skłodowskiej

Powstańców Warszawy od nr 39 do nr 89 nieparzyste i od nr 28B do nr 36 parzyste

Stanisława Wyspiańskiego

Stefana Banacha

Stefana Czarnieckiego

Stefana Okrzei

Wincentego Pola

Władysława Reymonta

Zofii Nałkowskiej

Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka

adres: Niepodległości 10, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 5 3 Maja

11 Listopada

Armii Krajowej

Batalionów Chłopskich

Czołgistów

gen. Józefa Hallera

Gryfa Pomorskiego

Handlowa

Konwaliowa

Kredytowa

Kupiecka

Kwiatowa

Obrońców Wybrzeża

Ogrodowa

Pogodna

Pułkowa

Skarpowa

Składowa

Spacerowa

Spokojna

Sportowa

Szarych Szeregów

Tczewska

Towarowa

Wczasowa

Widokowa

Wincentego Witosa

Wojska Polskiego od nr 30 do nr 60 parzyste i od nr 3A do nr 37 nieparzyste

Zastawna

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Tysiąclecia 5, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 2 Cicha

Tysiąclecia

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Tysiąclecia 5, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 3 24 Marca

Henryka Arctowskiego

Ignacego Mościckiego

Jędrzeja Śniadeckiego

Karola Olszewskiego

Obrońców Pokoju

Plac Jana Pawła II

prof. Mariana Raciborskiego

Wojska Polskiego od nr 2 do nr 28 parzyste i nr 1

Zygmunta Wróblewskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Jana Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 7 Adama Mickiewicza

Grota-Roweckiego

Grunwaldzka od nr 67 do nr 71A nieparzyste

Hugona Kołłątaja

Ignacego Krasickiego

Jacka Soplicy

Jana Matejki

Józefa Chełmońskiego

Józefa Wybickiego

Jana Karola Chodkiewicza

Marii Konopnickiej

Nad Radunią

Orląt Lwowskich

Pana Tadeusza

Podkomorzego od nr 1 do 1C

od nr 2 do 2D

od nr 4 do 4C

od nr 7 do 7C i od nr 58 do 58D

Stanisława Moniuszki

Stanisława Staszica

Stefana Żeromskiego

Sybiraków

Wojciecha Bogusławskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Jana Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 8 Bednarska

Cechowa

Dworcowa

Feliksa Nowowiejskiego

Garncarska

gen. Władysława Sikorskiego od nr 1 do nr 31 nieparzyste i od nr 2 do nr 34 parzyste

Grunwaldzka od nr 26 do nr 70 parzyste i od nr 73 do nr 117 nieparzyste

Ignacego Łukasiewicza

Komunalna

Kowalska

Przy Torze

Rzemieślnicza

Stolarska

Szkoła Podstawowa nr 4

adres: Jana Kasprowicza 16, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 14 Aliny

Azaliowa

Balladyny

Bartosza Głowackiego

Belgijska

Beniowskiego

Bronisława Malinowskiego

Chochlika

Czesława Miłosza

Dantyszka

Fantazego

Feliksa Stamma

Francuska

Goplany

Horsztyńskiego

Huberta Wagnera

Ildefonsa Gałczyńskiego

Jana Kasprowicza od nr 7 do nr 35 nieparzyste i od nr 4 do nr 26 parzyste

Janusza Kusocińskiego

Janusza Sidły

Jaśminowa

Jerzego Kuleja

Kamili Skolimowskiej

Kazimierza Deyny

Kazimierza Górskiego

Kirkora

Kordiana

Krystyny Krahelskiej

Krzemieniecka

Księdza Marka

Lawendowa

Ludwiki Śniadeckiej

Mazepy

Młodzieżowa

Piotra Wysockiego

Polska

Powstańców Wielkopolskich

Radosna

Różana

Salomei

Skierki

Wacława Rzewuskiego

Władysława Broniewskiego

Władysława Komara

Włoska

Zbigniewa Herberta

Szkoła Podstawowa nr 4

adres: Jana Kasprowicza 16, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 15 Adama Asnyka

Aleksandra Fredry

Aleksandra Majkowskiego

Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bolesława Chrobrego

Bolesława Krzywoustego

Bolesława Leśmiana

Cypriana Norwida

Gabriela Narutowicza

Jana Kochanowskiego od nr 43 do nr 123 nieparzyste

nr 28A i od nr 30 do nr 142 parzyste

Jana III Sobieskiego

Janusza Korczaka

Józefa Konrada Korzeniowskiego od nr 7 do nr 81 nieparzyste i od nr 22 do nr 76 parzyste

Józefa Poniatowskiego

Juliana Tuwima

Juliusza Słowackiego

Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Kazimierza Wielkiego

Królowej Jadwigi

Leona Wyczółkowskiego

Leopolda Staffa

Mieszka I

Mikołaja Reja

Oskara Kolberga

Romana Dmowskiego

Romualda Traugutta

Stefana Batorego

Władysława Jagiełły

Władysława Łokietka

Władysława Orkana

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

adres: Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański

numer komisji: 10 Emilii Plater

Generała Emila Fieldorfa

Jana Kochanowskiego od nr 1 do nr 41 nieparzyste i od nr 2 do nr 28 parzyste i nr 28B

Jarosława Dąbrowskiego od nr 1 do nr 9B nieparzyste i od nr 12 do nr 20 parzyste

mjr. Henryka Sucharskiego

Lotnicza

Słoneczna

Stanisława Konarskiego

Żuławska

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

