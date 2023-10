Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Trąbki Największe

adres: Wolności 19, 83-041 Mierzeszyn numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 10, 83-035 Kłodawa numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Czerniewo 9, 83-042 Czerniewo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Asfaltowa 27, 83-042 Ełganowo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Sportowa 2, 83-034 Trąbki Wielkie numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Tadeusza Kościuszki 18, 83-033 Sobowidz numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Kiedy i w jakich godzinach można zagłosować?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.