Wybory 2023 - gdzie głosować w gm. Pszczółkach? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Pomorska 25, 83-032 Pszczółki numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Dębowa 4, 83-032 Kolnik numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Pomorska 20, 83-032 Pszczółki numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 4, 83-032 Pszczółki numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Rycerska 4, 83-032 Żelisławki numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Kasztanowa 15, 83-032 Ulkowy numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Gdańska 11, 83-032 Skowarcz numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Główna 32, 83-032 Rębielcz numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Różana Góra 7A, 83-031 Różyny numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Pomorska 37, 83-031 Kleszczewko numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Chcesz zmienić swoje miejsce głosowania? Sprawdź, co trzeba zrobić

Wiele osób mieszka pod innym adresem niż adres ich zameldowania, który przypisuje ich do konkretnego lokalu wyborczego. Aby zmienić miejsce głosowania w miejscu, gdzie mieszkamy na co dzień należy złożyć odpowiedni wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek może zostać złożony zarówno przez internet jak i w odpowiednim urzędzie. Aby złożyć wniosek internetowo należy posiadać profil zaufany, który pozwoli na wpisanie danej osoby do rejestru wyborców. Składając wniosek w urzędzie, należy skierować się do urzędu gminy, w której mieszka dana osoba.

Składając wniosek zarówno przez internet, jak i w urzędzie, możemy zostać poproszeni o przykładowy dokument potwierdzający miejsce naszego zamieszkania. Mogą to być: