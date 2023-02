W świetlicy wiejskiej w Straszynie działa Klub brydżowy. Można dołączyć do brydżystów Danuta Strzelecka

Brydżyści ze Straszyna zapraszają do dołączenia do klubu Fot. UG Pruszcz Gdański Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od kilku tygodni mieszkańcy Straszyna spotykają się w świetlicy wiejskiej w Mediatecce, by pograć towarzysko w brydża. To świetna aktywność intelektualna oraz okazja do spotkań, pogawędek. - Zapraszamy zarówno początkujących, jak i mistrzów, seniorów i nie tylko - mówi Wiesław Jezierewski, mieszkaniec Straszyna i założyciel Klubu brydżowego.