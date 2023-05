Tygodniowy przegląd prasy 7.05.2023: Pruszcz Gdański, 30.04-6.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Policjanci z komisariatu w Kolbudach w powiecie gdańskim zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli narkotyki. 29-latkowi grozi do 3 lat więzienia, a 26-latkowi do 10 lat więzienia. Wobec młodszego mężczyzny zastosowano dozór policyjny i inne środki zabezpieczające.

Znane są tematy wypracowań maturalnych w formule 2015! Co było na maturze 2023? Tematy wypracowań na tegorocznym egzaminie dojrzałości. Lektury to „Pan Tadeusz” i „Przedwiośnie”? Tutaj znajdziecie arkusz i odpowiedzi.

Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych Dni Gminy Kolbudy. To świeżo upieczona zdobywczyni „Fryderyka” - Sara James i artysta z zagranicy, którego przeboje nucono na całym świecie - Danzel. Jak co roku oprócz występów muzycznych gwiazd, przygotowano wiele innych atrakcji dla mieszkańców.

Nawet 45 minut trzeba było czekać w Błotniku, aby móc wejść na uprawę tulipanów, zrobić zdjęcia, a co najważniejsze, część z nich zabrać ze sobą do domu. Trzeba jednak przyznać, że warto! Tym razem przy marinie żeglarskiej zorganizowano kolejną już akcję "O Rany, Tulipany". Wydarzenie, które rok rocznie gromadzi tłumy mieszkańców Żuław, Trójmiasta i okolic i tym razem nie zawiodło. Duże kolejki, rodzinna atmosfera, wiele dodatkowych atrakcji. Zobacz, jak wygląda kwiatowy ogród tuż obok Gdańska.

W czasach PRL pochody 1-majowe z okazji Święta Pracy przyciągały tłumy mieszkańców. Tak było też w Pruszczu Gdańskim. Brali w nich udział mieszkańcy, uczniowie szkół, nauczyciele, zakłady pracy, drużyny sportowe. To było wydarzenie! Zobaczcie, jak wyglądały pochody pierwszomajowe w Pruszczu w latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim przebiega zgodnie z planem. Dzięki dobudowanej części placówka powiększy się o ponad 1000 metrów powierzchni użytkowej. Będzie nowa sala gimnastyczna i sale lekcyjne. Wszystko ma być gotowe do końca roku.

Fortyfikacje Biskupiej Górki w Gdańsku. Tak jak całe to miejsce, tak i jego zabytkowe fortyfikacje, niektóre widoczne z daleka, inne bardziej ukryte, przyciągają miłośników historii. Tym bardziej że jeszcze wiele obiektów jest mało dostępnych. Biskupia Górka od czasu do czasu ujawnia swoje tajemnice, jak wejście do jednego z XVII wiecznych pomieszczeń, które zostało odkryte w 2001 r. po jednej z powodzi, tylko dlatego, że ziemia się osunęła ze stoku. Dziś zabieramy Was na niezwykły spacer po fortyfikacjach Biskupiej Górki i jego lesie.