Tygodniowy przegląd prasy 21.05.2023: Pruszcz Gdański, 14.05-20.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Pruszcza Gdańskiego

Był to jeden z największych unihokejowych, ogólnopolskich turniejów w Polsce. Wystąpiło w nim 35 zespołów podzielonych na cztery kategorie i ponad 300 uczestników. Unihokeistki z UKS Motława Suchy Dąb (powiat gdański) okazały się najlepsze w swojej kategorii wiekowej i zgarnęły złoto.

Kolejne licytacje komornicze na Pomorzu. Jakie nieruchomości można zakupić od komornika w maju i czerwcu 2023 r.? Trwają kolejne licytacje komornicze w województwie pomorskim. To świetna okazja do nabycia domu, mieszkania czy działki w niższej - okazyjnej cenie. Co trzeba zrobić aby wziąć udział w przetargu? Jak się okazuje, nie wszyscy mogą przystąpić do licytacji. Sprawdziliśmy wszystkie najważniejsze aspekty w przypadku tego typu transakcji. Zobacz, jakie nieruchomości można zakupić na Pomorzu od komornika w maju i czerwcu 2023 r.!

Pić czy nie pić mleka - oto jest pytanie. Jak się okazuje, mimo wielu wartości odżywczych, istnieje cały szereg przypadków, w których kategorycznie nie powinniśmy spożywać mleka. Może to prowadzić do obrzęków zdrowotnych takich jak biegunka, wysypka, wymioty, a nawet trudności z oddychaniem. Jak działa mleko na nasz organizm? Specjaliści od lat zmagają się z pytaniem - czy powinniśmy pić mleko w dużych ilościach? Jaki wpływ ma ono na dzieci? Jeszcze do niedawna w szkołach stosowano kampanię "Pij mleko, będziesz wielki". Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien pić mleko, nawet w przypadku młodego wieku. Zobacz listę osób, które powinny uważać na znaczne ilości mleka!

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęło zgłoszenie dotyczące podrzucania odpadów tekstylnych do kontenerów na odzież na terenie kilku gmin województwa pomorskiego. Jak informuje "Dziennik Bałtycki" Radosław Rzepecki, zastępca PWIOŚ, w wyniku działań operacyjnych inspektorów udało się ustalić, że w ciągu 11 miesięcy trwania procederu podrzucania odpadów, do pojemników na odzież trafiło ich aż 20 ton.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek po południu w gminie Kolbudy. Osoba poszkodowana trafiła do szpitala.

Czasem nawet najlepszy plan może nie pójść po naszej myśli. Zofia idzie do celu po trupach. Jak to się skończy? Czy zostanie upragnioną wdową? Na to pytanie w groteskowym spektaklu "Mąż umarł, ale już mu lepiej" próbują znaleźć odpowiedź młodzi aktorzy z Małej Akademii Teatralnej w Pruszczu Gdańskim.