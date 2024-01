Trudny poranek dla kierowców z Pruszcza Gdańskiego. We wtorek będzie mróz i skrobanie szyb

Co zrobić, żeby nie musieć skrobać szyb?

Co zrobić, żeby nie dostać mandatu podczas skrobania szyb?

Kierowców w Pruszczu Gdańskim czeka skrobanie szyb we wtorek rano

Wstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może to zająć dłuższą chwilę, więc ubierz ciepłe buty. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?