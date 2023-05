Trasy na rower do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Pruszcza Gdańskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Pruszcza Gdańskiego przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe z Pruszcza Gdańskiego We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Pruszcza Gdańskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Motławski rowerowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,56 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 166 m

Suma zjazdów: 150 m GR3miasto poleca trasę rowerzystom z Pruszcza Gdańskiego Szlak Motławski, zarówno ten rowerowy jak i pieszy, jak sama nazwa mówi, wiodą wzdłuż rzeki Motławy. Obie trasy umożliwiają przebycie z Gdańska do Tczewa, bądź na odwrót, gdyż znakowane są dwukierunkowo. Przemierzając Żuławy Gdańskie będziemy mieli więc okazję kontemplację przyrody oraz zapoznanie się z ciekawymi dziejami tutejszej architektury. Szlak rowerowy skierowany jest do cyklistów gustujących w jeździe przygotowanymi drogami rowerowymi: asfaltowymi bądź o nawierzchni bitumicznej, zaś szlak pieszy pod piechurów, choć to również ciekawy kąsek dla rowerzystów lubiących jazdę terenową, z dala od ruchu samochodowego. Jeśli nie chcemy wracać z któregoś ze szlaków koleją, warto najpierw udać się jednym, a wrócić drugim.

Atrakcje obu szlaków w skrócie: Niewątpliwie największą atrakcją jest tu sama przyroda. Przemierzając rowerem oba szlaki, na niemalże całej ich długości mamy do czynienia z głównym nurtem rzeki Motławy. Poznajemy także jej kanały i dopływy: Kłodawę, Czarną Łachę i Radunię. Wisienką na torcie będzie także królowa polskich rzek – Wisła. Pomiędzy kanałami i rzekami rozciągają się malownicze pola i łąki oraz wszechobecne charakterystyczne wierzby, cudne o każdej porze roku! Kolejnym powodem, dla którego warto udać się na wycieczkę krajoznawczą Szlakiem Motławskim, są ciekawe zabytki, przede wszystkim sakralne. Mijamy wiele wsi bogatych w ceglane kościółki gotyckie, wywodzące się z krzyżackich czasów. Często przy obiektach tych podziwiać można maleńkie cmentarze, z pomnikami mennonickimi, zwanymi stelami. Po drodze zobaczymy też wiele pięknie odrestaurowanych drewnianych domów, w tym także tych podcieniowych.

Atrakcje turystyczne na rowerowym Szlaku Motławskim: -Gdańsk, XVII wieczna Brama Nizinna,

-Gdańsk, widok na bastiony nad Opływem Motławy,

-Gdańsk, domy o konstrukcji szachulcowej przy ul. Olsztyńskiej,

-Gdańsk, ponad 200-letni Dwór Olszynka,

-Wiślina, drewniana dzwonnica z 1792 roku,

-Lędowo, odrestaurowane, drewniano-ceglane domy żuławskie,

-Wróblewo, XVI wieczny drewniany kościół, o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą,

-Suchy Dąb, XIV wieczny gotycki kościół z barokowym dzwonem na wieży

-Krzywe Koło, XIX wieczny dom podcieniowy oraz XIV wieczny gotycki kościół z drewnianą wieżą

-Koźliny, XIV wieczny gotycki kościół z wieżą w konstrukcji szachulcowej

-Czatkowy, nieco zrujnowany drewniany dom żuławski

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy Szlak Kłodawski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,42 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 11 m

Suma podjazdów: 43 m

Suma zjazdów: 44 m Rowerzystom z Pruszcza Gdańskiego trasę poleca GR3miasto

Rowerowy Szlak Kłodawski liczy 11,5 km i łączy Pruszcz Gdański z wsią Grabiny-Zameczek. Szlak oznakowano w terenie kolorem zielonym i jak sama nazwa podpowiada, w większości wiedzie on wzdłuż rzeki Kłodawy. Największą atrakcją jest tu sama przyroda. Żuławy Gdańskie poprzecinane są licznymi rowami i kanałami wzdłuż których rosną charakterystyczne wierzby, cudne o każdej porze roku. To szlak bardzo łatwy i przyjemny, w szczególności dla początkującego rowerzysty. Przyroda, to pierwszy powód, dla którego warto udać się tym szlakiem.

Drugi, to ciekawostki historyczne docelowej wsi Grabiny-Zameczek. Szlak liczy 11,5 km i łączy Pruszcz Gdański z wsią Grabiny-Zameczek. Trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Generała Stanisława Skalskiego i Powstańców Warszawy. Początkowo szlak wiedzie odseparowaną od jezdni drogą rowerową w kierunku Osiedla Komarowo. Niestety po ok.200 metrach ścieżka kończy się i nie pozostaje nam nic innego jak kontynuowanie jazdy ulicą. Jadąc z dziećmi odcinek ten pokonać można także dzielonym chodnikiem. Z informacji planistów tej trasy, dowiedziałem się, że jeszcze w tym roku, na odcinku od skrzyżowania, gdzie rozpoczyna się szlak rowerowy do osiedla ma powstać nowa droga rowerowa.

Na Osiedlu Komarowo, metalowe słupki oraz oznakowania na drzewach wskazują aby odbić w ul Generała Władysława Sikorskiego, która wiedzie do drogi gruntowej – ul. Polskich Kolejarzy. Ta mało uczęszczana, a zarazem bardzo wyboista droga wiedzie wzdłuż trakcji kolejowej doprowadzając turystę do Cieplewa. Przez wieś szlak podąża wzdłuż spokojnej ul. Lotników, która przecina osiedle domków jednorodzinnych. Znajduje się tu także teren rekreacyjny, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Spory plac zabaw, boisko oraz urządzenia do ćwiczeń pod gołym niebem, może być ciekawą przerwą w trasie dla rodziców z dziećmi. Odcinek szlaku z Pruszcza Gdańskiego do Cieplewa, moim zdaniem jest najmniej ciekawy, ale jakoś w końcu z tego miasta trzeba się wydostać.

Za Cieplewem Szlak Kłodawski przez chwilę wiedzie jeszcze wzdłuż torów kolejowych, po czym za wiaduktem zagłębia się w teren pól i łąk wiodąc drogą wyłożoną kaflami betonowymi po wale rzeki Kłodawy. Droga ta uczęszczana jest przez pojazdy tylko w okresie prowadzenia prac rolnych więc ruch jest tu niewielki. Na odcinku tym, aż po wieś Grabiny-Zameczek szlak rowerowy oznakowany jest słupkami z metalowymi tabliczkami. Trasa wije się aż po horyzont lewym brzegiem rzeki przez kolejne 8,5 km.

Zagadką dla turysty podróżującego szlakiem może być ostatni odcinek wału, po którym wiedzie szlak. Otóż na końcu dojeżdżamy do zamkniętej bramy. Jednak bez obawy, można otworzyć ją i przejechać przez teren prywatny przedostając się tym samym na drugą stronę rzeki Kłodawy, a nieco dalej także Motławy. Po pokonaniu obu mostków, szlak doprowadza nas do docelowej wsi Grabiny-Zameczek. Trasa kończy się nieopodal dawnej krzyżackiej posiadłości, przy ul. Rycerskiej.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Lasy Otomińskie i Oliwskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 738 m

Suma zjazdów: 1 732 m Rowerzystom z Pruszcza Gdańskiego trasę poleca Wandrzejuk Przyjemna trasa po lasach w bliskiej okolicy Gdańska, powrót ścieżką nadmorską. Startujemy z okolic Kowal i tym razem przekraczamy obwodnicę w kierunku Kolbud. Wjeżdżamy w las po kilku minutach jazdy, jadąc w stronę jeziora leśną ścieżką. Tam odnajdujemy oznaczenie trasy rowerowej "Na przedmieściach Gdańska" i jej śladem jedziemy aż do parkingu przy obwodnicy. Od jakiegoś czasu jedziemy również szlakiem zielonym "Skarszewskim" i w ten sposób przemieszczamy się przez osiedle obok Auchana. W końcu osiągamy szczyt doliny Strzyży i po malowniczym, emocjonującym zjeździe jesteśmy w Matemblewie. Stamtąd przejazdem pod Słowackiego jedziemy na drogę Kleszą i podążamy nią aż do momentu zjazdu. My jedziemy prosto w las, i zaliczamy szybki zjazd do Dworu Oliwskiego. Tam chwila na regenerację. Ruszamy w górę Doliny Czystej Wody. Jest szeroko, przyjemnie, dopiero końcowe serpentyny podjazdu dają się we znaki. Dojeżdżamy prawie do Owczarni i kierujemy się na gospodarstwo rolne, za którym znowu wjeżdżamy w las. Ten wybór drogi zjazdowej do Oliwy nie był trafny, wszędzie mnóstwo błota i grząskiej ziemi. W końcu jednak osiągamy potok Rynarzewski i tu droga jest świetna. Zjazd do Oliwy, piwko na plaży i powrót do domu.

W dużym stopniu wykorzystaliśmy potencjał okolicznych lasów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🚲 Trasa rowerowa: Pętla wzdłuż Raduni. Szlak Bursztynowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 541 m

Suma zjazdów: 1 536 m Trasę rowerową mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego poleca Wandrzejuk

Dzisiejsza wyprawa zaczęła się niecodziennie, bo z przedmieść Gdańska na wysokości Kowal. Wyruszyliśmy w stronę jeziora Otomińskiego od strony ul. Jabłoniowej, gdzie po sprawnym pokonaniu leśnych podjazdów stanęliśmy pod drogowskazem na skrzyżowaniu szlaków. Jako że w planach była wycieczka w kierunkach południowych, wybraliśmy szlak czarny "Wzgórz Szymbarskich". Ruszyliśmy zatem przez las, by osiągnąć spektakularny zjazd do doliny rzeki Raduni. Mimo że było w miarę sucho, trzeba uważać na kamienie i "rowy" wyżłobione przez spływającą wodę. Malownicza przeprawa przez rzekę jak zwykle kończyła się małym bagnem i konieczne było przeniesienie rowerów nad rozlewiskiem. Kontynuujemy jazdę w stronę Łapina, początkowo wzdłuż torów, potem asfaltową drogą. W pewnym momencie porzucamy czarny szlak i asfaltem zjeżdżamy do Kolbud, przy okazji zwiedzając zabytkowy jaz na rzece. W Kolbudach wkraczamy na szlak żółty - "Bursztynowy" który poprowadzony jest równolegle do koryta Raduni. W lesie chwila przerwy na uzupełnienie płynów. I tu ciekawostka - na pobliskiej sośnie siedziała wielka sowa, która niestety odleciała gdy chciałem zrobić zdjęcie :) robi wrażenie takie spotkanie. Ruszamy zatem w kierunku Pręgowa, przekraczając wodę stalowym mostem.

Wyjeżdżamy z lasu, mijamy Pręgowo, osiągamy Bielkówek i ruszamy nasypem kolejowym w stronę Straszyna. Mijamy piękne elektrownie wodne z początku XX wieku, które cały czas produkują prąd. W dolnym biegu Raduni jest ich aż 9. Warto zatrzymać się na chwilę by obejrzeć te jedyne w swoim rodzaju zabytki hydrotechniki. Mijamy Straszyn i przed nami ostatni dziki etap wycieczki - za obwodnicą jedziemy gruntową drogą, a następnie polami wzdłuż zakoli Raduni. Wszędzie krzaki, zarośla - jest klimat :) W końcu wyjeżdżamy w Pruszczu, przy Faktorii. Może kiedyś uda się zwiedzić tą osadę, wydaje się być niezłą atrakcją. Do domu wracamy wałem przy kanale Raduni, niestety pod zimny, północny wiatr.

Jest to jedna z moich ulubionych tras osiągalnych bezpośrednio spod domu. Polecam szczególnie!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Domy podcieniowe na Żuławach Gdańskich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 77,64 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 349 m

Suma zjazdów: 330 m Trasę rowerową mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego poleca GR3miasto

Domy podcieniowe to ostatnie tak cenne zabytki charakterystyczne dla terenów depresyjnych w Delcie Wisły. Podczas jednodniowej wycieczki zobaczymy zarówno ten najmniejszy, jak i najbardziej okazały. Wśród wielu popadających w ruinę są także obiekty odrestaurowane oraz jeden zupełnie nowy. Na Żuławach Gdańskich, oprócz domów podcieniowych pokazujemy najcenniejsze obiekty o konstrukcji ryglowej: liczne kościoły oraz spichrz. Charakterystyka domów podcieniowych: Domy podcieniowe, to duże budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z pięknie zdobionymi szczytami złożonymi z szachownicy słupów, rygli i zastrzałów wypełnionej układaną dekoracyjnie drobną cegłą, tzw. "holenderką". Cechą, która stanowi o ich wyjątkowości jest podcień, czyli wysunięte piętro oparte na drewnianych filarach. Podcień początkowo pełnił, jak reszta poddasza, funkcję magazynową. Przechowywano tam najczęściej worki ze zbożem transportowane przy pomocy żurawia przez właz w podłodze bezpośrednio z wozu. Z czasem pomieszczeniom tym nadawano charakter mieszkalny i użytkowano je w cieplejszych okresach, lub w razie podtopień. Domy podcieniowe ustawione podcieniami do drogi, niekiedy na całej długości wsi, tworzyły powtarzającymi się rzędami słupów wyjątkowo efektowną zabudowę. Ilość słupów w podcieniu wynosiła od dwóch do nawet dziewięciu sztuk i świadczyła o zamożności właściciela, a dokładnie o powierzchni posiadanej przezeń ziemi liczonej we włókach [1 włóka = 17,955 ha].

Podcień, jako element architektoniczny zagrody gburskiej funkcjonował na ziemiach żuławskich już od średniowiecza i był przejmowany przez późniejszych osadników. Obecnie najstarszy zachowany dom podcieniowy zwany Lwim Dworem znajduje się w Gdańsku Lipcach. Najmłodszy to nowo pobudowany, dość okazały dom we wsi Osice. Pięknie odrestaurowane domy podcieniowe, które zobaczyć możemy także od środka znajdują się w Miłocinie i Trutnowach. Zaś najmniejszy podcień ponownie mamy w Gdańsku. To XIX wieczna kuźnia wsparta na zaledwie trzech słupach, obecnie kameralna kawiarnia.

Wnętrza domów żuławskich zdobione były piękną, kunsztownie dopracowaną stolarką drzwiową, okienną oraz w postaci schodów i balustrad w sieniach a także szaf w ścianach. Szczególnie piękne były często występujące zespolone drzwi wejściowe do izby z szafą lub oknem tzw. czarnej kuchni jak np.: w Trutnowach. Ściany zdobione były tzw. delftami, czyli płytkami ceramicznymi pochodzenia holenderskiego z ręcznie malowanymi niebieską farbą niepowtarzalnymi wzorami.

Domy podcieniowe, to nie domy mennonickie! Często spotyka się błędne określenie domów podcieniowych mianem domów mennonickich – podkreśla historyk, miłośnik żuławskiego krajobrazu - Paweł Buczkowski. Faktem jest, że właścicielami niektórych domów podcieniowych były osoby o holendersko brzmiących nazwiskach, nie oznacza to jednak, że byli to mennonici. Nawet domu we wsi Klecie, co do którego jest pewność, że od pokoleń należał do przedstawicieli tej grupy wyznaniowej, nie można nazywać mennonickim. Mennonici owszem mieszkali w domach podcieniowych, może je nawet budowali, ale żeby określić je mianem dziedzictwa mennonitów musieliby wprowadzić ten typ zabudowania na te tereny. Tymczasem domy podcieniowe istniały tu jeszcze przed ich przybyciem i charakterystyczny podcień został przez nich z czasem przejęty.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Twoim mieście - gdzie naprawisz rower w Pruszczu Gdańskim?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć? Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Zobacz 3 sposoby na niedrogie wakacje