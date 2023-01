To było królewskie morsowanie. Morsy z Gangu Pingwina w wodzie w Święto Trzech Króli |ZDJĘCIA

- To takie Nasze morsowe Święto Trzech Króli... przepraszam... dzisiaj czternastu Króli... wyrazy wdzięczności dla Was... za mega energetyczny piątkowy poranek... dobrze jest przebywać w towarzystwie takich samych pozytywnych wariatów jak Ty... i robić z Nimi to, co się Kocha najbardziej... - mówi jeden z morsów - pruszczanin Andrzej Ślusarczyk.