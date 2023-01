Sylwestrowo-noworoczne morsowanie. Tak morsy świętowały koniec i początek roku |ZDJĘCIA

Sylwestrowo-noworoczne morsowanie

Jak zacząć morsowanie?

Najlepiej poszukać klubu morsów w najbliższej okolicy , zrzeszającego ludzi regularnie korzystających z zimnych kąpieli. Posłużą oni nie tylko dobrymi radami, ale również zapewnią bezpieczeństwo w trakcie pierwszego morsowania . Zwykle są to osoby, które na co dzień prowadzą dosyć aktywny i zdrowy tryb życia.

Zanim wejdziesz do wody

Przed wejściem do wody, należy się rozgrzać wykonując spokojny, około 20-minutowy trening. Może to być trucht, gra w siatkówkę czy w piłkę nożną. Dobra jest każda aktywność, która pozwoli na umiarkowany wzrost tętna. Pozwoli to na szybszy przepływ krwi przez mięśnie, serce i skórę, odpowiednio je natleniając i wzmacniając układ krążenia. Jednak nie należy dopuścić do przegrzania organizmu i spocenia, ponieważ to w połączeniu z niską temperaturą może przynieść niepożądane skutki.