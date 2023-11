Spacer do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 25 - 26 listopada

Ścieżki spacerowe w okolicy Pruszcza Gdańskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 10 km od Pruszcza Gdańskiego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

W ostatni weekend lutego wybraliśmy się na wędrówkę krajoznawczą po lasach okalających Jezioro Straszyńskie. Akwen ten nie jest tak bardzo znany jak leżące nieopodal Jezioro Otomińskie, a wszystko przez to, że jest zbiornikiem retencyjnym i ujęciem wody pitnej dla południowych dzielnic Gdańska. To także Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, dlatego latem nie spotkamy tu specjalnie ani plażowiczów, ani amatorów kąpieli. W ostatnich latach lasy te upodobali sobie amatorzy aktywnego wypoczynku. Jest tu mnóstwo ścieżek pod kątem wędrówek, bądź wycieczek rowerowych, a ciekawa rzeźba terenu i urozmaicony brzeg jeziora zachęca do aktywności. Znajdziemy tu sporo małych zatoczek i zakamarków w sam raz na piknik, dlatego też wrócimy tu ponownie gdy będzie cieplej Nawiguj

Wycieczka piesza do Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku. Muzeum mieści się w wieży kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny. Sam kościół jest najstarszym kościołem parafialnym w Gdańsku i warto go odwiedzić przy okazji zwiedzania muzeum. Na wieży kościoła znajduje się doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta. Nawiguj

Czy warto spacerować?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to.

Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.