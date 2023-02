Ścieżki spacerowe do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Urokliwe trasy na weekend 11 - 12 lutego

Wycieczki ze spacerem w okolicy Pruszcza Gdańskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 10 km od Pruszcza Gdańskiego, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Muzeum Zegarów Wieżowych

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,74 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 80 m

Trasę spacerową mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego poleca Max_c74

Wycieczka piesza do Muzeum Zegarów Wieżowych w Gdańsku. Muzeum mieści się w wieży kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny. Sam kościół jest najstarszym kościołem parafialnym w Gdańsku i warto go odwiedzić przy okazji zwiedzania muzeum. Na wieży kościoła znajduje się doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta.

