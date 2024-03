Ścieżki rowerowe do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 marca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Pruszcza Gdańskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Pruszcza Gdańskiego proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Pruszcza Gdańskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Pruszcza Gdańskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 marca w Pruszczu Gdańskim ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 03 marca w Pruszczu Gdańskim ma być 14°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Kłodawski (Pruszcz - Grabiny) - Rowerowy Zielony ver. 2017 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,34 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podjazdów: 107 m

Suma zjazdów: 110 m JJ_Active poleca trasę mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego Szlak Kłodawski prowadzący z Pruszcza Gdańskiego do miejscowości Grabiny Zameczek. Szlak dosyć prosty i krótki mogą jednak wystąpić problemy z przejazdem na pieszym mostku tuż przed miejscowością Grabiny Zameczek. Jest tam wygrodzony teren zarówno od strony mostku pieszego (bramka) jak i od strony Pruszcza (brama z napisem uwaga zły pies). Osoba prywatna wygrodziła sobie ogólnodostępną część drogi prowadzącej do mostku i "uznała" go za swój teren co oczywiście jest niezgodne z prawem. Przejazd przez teren posesji nie stanowi naruszenia prawa własności. Osoba zamieszkująca w tej posesji najprawdopodobniej pousuwa wszystkie znaki znajdujące się w pobliżu mostku a kierujące rowerzystę przez teren tej posesji - pozostały tylko resztki betonu po palikach mocujących znaki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa na Lisewiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 839 m Rowerzystom z Pruszcza Gdańskiego trasę poleca Voyo1 Dobra trasa na wypad turystyczny na szutry i leśne ścieżki.

Zaskakująca duża ilość szutrów pozwala cieszyć się spokojną jazdą.

Na pewno te drogi będą jeszcze mnie widziały wiele razy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Przez Mierzeję Wiślaną Stopień trudności: 2.0

Dystans: 171,76 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 675 m Trasę rowerową mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego poleca Lubimyrowery.pl

Trasa jednodniowego rajdu rowerowego przez Mierzeję Wiślaną. Celem rajdu była granica RP z Rosją.

Wyruszamy z Gdańska z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim. Dalej wzdłuż brzegów Opływu Motławy i przez Olszynkę docieramy do Rafinerii Gdańskiej. Lokalnym asfaltem o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego dojeżdżamy do Sobieszewa. Przez Wyspę Sobieszewską przejeżdżamy zalesionym rejonem, tym samym przejazd jest zdecydowanie wygodniejszy ponieważ dookoła hulał całkiem dokuczliwy wiatr. Po raz kolejny mieliśmy okazję zmierzyć się z dość interwałowymi wzniesieniam wyspy. Przygodę z Wyspą Sobieszewską kończymy na przystani promowej w Świbnie. Prom przez Wisłę kursuje do przystani w Mikoszewie. Już w Mikoszewie opuszczamy ucywilizowane rejony Mierzei i chowamy się w leśnych ostępach. Leśnymi duktami docieramy do okolic Jantaru. Tam rozpoczyna się najlepszy etap wyprawy... singiel wzdłuż wybrzeża. Zdjęcia nie oddają w pełni uroku tego miejsca ani frajdy i przyjemności z jazdy jakiej nam dostarczył. Wspaniała zabawa na singlu trała aż do okolic Kątów Rybackich. Dalszy etap jazdy to już leśne dukty nieco piaszczyste ale przejezdne dla roweru górskiego, które doprowadziły nas do Krynicy Morskiej. W Krynicy robimy dłuższą przerwę na obiad i odpoczynek przed dalszą jazdą. W Krynicy Morskiej swój początek ma całkiem niedawno wybudowany odcinek planowanej trasy rowerowej przez Piaski a kończący się tuż przy granicy z Rosją. Wcześniejszy kameralny przejazd leśnym duktem wymagający niekiedy przedzierania się przez trudno przejezdne leśne chaszcze przeistoczył się w jazdę szeroką i wygodną drogą pożarową. Aktualnie wygląda to dość dobrze, ale czy tak będzie w kolejnych latach? Jeżeli na tę drogę nie zostaną wpuszczone samochody, to z pewnością tak. Natomiast w przeciwnym razie droga zmieni się w zwykłą szutrówkę pokrytę tarką i garbami. Oby ten scenariusz się nie ziścił. Po spotakaniu z granicą do Gdańka śmigamy asfaltami. Wybór podyktowany warunkami atmosferycznymi. Całość drogi powrotnej minęła nam w deszczu i dość dokuczliwym wietrze.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🚲 Trasa rowerowa: Chełm - Lasy oliwskie - powrót ścieżką nadmorską Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 336 m

Suma zjazdów: 1 343 m Trasę dla rowerzystów z Pruszcza Gdańskiego poleca Wandrzejuk

Jedna z moich ulubionych porannych tras. Wyruszamy z Chełmu i sprawnie docieramy przez Morenę do Matemblewa, gdzie zaczyna się leśny odcinek. Po przejeździe pod Słowackiego ruszamy asfaltem w stronę Oliwy. W tej lokalizacji opcji tras jest wiele, ten wariant wycieczki omija zjazd asfaltem przez las, jedziemy zaś drogą gruntową prowadzącą wprost do "drogi węglowej", którą wspinamy się na Owczarnię. Tam, jadąc chwilę "drogą marnych mostów" skręcamy w las, by osiągnąć szczyt doliny Radości, którą zjeżdżamy do Oliwy. Dojeżdżamy do Spacerowej i jedziemy do góry wzdłuż drogi, by finalnie znaleźć się na początku "drogi nadleśniczych" którą kierujemy się w stronę Borodzieja.

Skręcamy w bardzo przyjemny zjazd do doliny świemierowskiej, a tam już czeka nas odcinek miejski. Przejeżdżamy nad torami i do domu powracamy już wzdłuż morza.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem elektrowni wodnych na Raduni Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,32 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 585 m

Suma zjazdów: 658 m Szy poleca trasę rowerzystom z Pruszcza Gdańskiego

Pierwsza elektrownia wodna na Raduni powstała w 1910 roku, z inicjatywy rady powiatu Gdańsk-Wyżyny, należącego do Wolnego Miasta Gdańsk. Większość kolejnych powstała w okresie międzywojennym jako źródło rezerwowego zasilania dla aglomeracji miejskiej Wolnego Miasta. Najmłodszą z elektrowni Raduni jest Pruszcz II, oddana do użytku w 2005 roku. Obecnie elektrownie należą do firmy Elektrownie Straszyn, będącej częścią grupy Energa. Niemalże 100-letnie autentyczne urządzenia pracują w dni robocze w godzinach rannego i popołudniowego szczytu.

Każda z raduńskich elektrowni ma swoją historię. W wieży kompensacyjnej w Bielkowie broniący się podczas II wojny światowej Niemcy umieścili punkt obserwacyjny i stanowisko ogniowe, a wieżę zaopatrywali osuszonym rurociągiem biegnącym ziemnym wałem. Ta sama elektrownia posłużyła władzom Wolnego Miasta Gdańsk jako miejsce ukrycia urzędowych dokumentów, a także figury Świętego Jerzego ze szczytu Dworu Świętego Jerzego na gdańskim Głównym Mieście.

O historii całego zespołu elektrowni i poszczególnych z nich można czytać na stronach Elektrowni Straszyn. Zwiedzającym udostępniono cztery elektrownie: Straszyn, Bielkowo, Łapino i Rutki, szkoda że zaledwie o dwóch porach dziennie, 10.00 i 17.00. ... kawał historii naszego regionu i mnóstwo świeżego powietrza.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Pruszczu Gdańskim. Gdzie naprawić rower?

