Ścieżki nordic walking do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Urokliwe ścieżki na weekend 7 - 8 stycznia

Szlaki nordic walking z Pruszcza Gdańskiego

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych jest ciekawa również dla Ciebie.

Zanim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Pruszczu Gdańskim.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka dookoła Jeziora Straszyńskiego

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,56 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 998 m

Suma zejść: 1 011 m

GR3miasto poleca trasę uprawiającym nordic walking z Pruszcza Gdańskiego

W ostatni weekend lutego wybraliśmy się na wędrówkę krajoznawczą po lasach okalających Jezioro Straszyńskie. Akwen ten nie jest tak bardzo znany jak leżące nieopodal Jezioro Otomińskie, a wszystko przez to, że jest zbiornikiem retencyjnym i ujęciem wody pitnej dla południowych dzielnic Gdańska. To także Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, dlatego latem nie spotkamy tu specjalnie ani plażowiczów, ani amatorów kąpieli. W ostatnich latach lasy te upodobali sobie amatorzy aktywnego wypoczynku. Jest tu mnóstwo ścieżek pod kątem wędrówek, bądź wycieczek rowerowych, a ciekawa rzeźba terenu i urozmaicony brzeg jeziora zachęca do aktywności. Znajdziemy tu sporo małych zatoczek i zakamarków w sam raz na piknik, dlatego też wrócimy tu ponownie gdy będzie cieplej

