Rowerem do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Pruszcza Gdańskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 10 km od Pruszcza Gdańskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Pruszcza Gdańskiego przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w pobliżu Pruszcza Gdańskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Pruszcza Gdańskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 stycznia w Pruszczu Gdańskim ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 67%. W niedzielę 21 stycznia w Pruszczu Gdańskim ma być 2°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Kłodawski (Pruszcz - Grabiny) - Rowerowy Zielony ver. 2017 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,34 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podjazdów: 107 m

Suma zjazdów: 110 m Trasę rowerową mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego poleca JJ_Active Szlak Kłodawski prowadzący z Pruszcza Gdańskiego do miejscowości Grabiny Zameczek. Szlak dosyć prosty i krótki mogą jednak wystąpić problemy z przejazdem na pieszym mostku tuż przed miejscowością Grabiny Zameczek. Jest tam wygrodzony teren zarówno od strony mostku pieszego (bramka) jak i od strony Pruszcza (brama z napisem uwaga zły pies). Osoba prywatna wygrodziła sobie ogólnodostępną część drogi prowadzącej do mostku i "uznała" go za swój teren co oczywiście jest niezgodne z prawem. Przejazd przez teren posesji nie stanowi naruszenia prawa własności. Osoba zamieszkująca w tej posesji najprawdopodobniej pousuwa wszystkie znaki znajdujące się w pobliżu mostku a kierujące rowerzystę przez teren tej posesji - pozostały tylko resztki betonu po palikach mocujących znaki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Motławski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,04 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 52 m

Suma zjazdów: 42 m Rowerzystom z Pruszcza Gdańskiego trasę poleca PomorskieTrasyRowerowe Dominująca nawierzchnia: płyty betonowe / asfalt Czas potrzebny na pokonanie trasy: 3-4 godziny Jeden z najpopularniejszych szlaków Trójmiasta i okolic łączący Gdańsk z Tczewem.

Oznakowany jest kolorem czerwonym i prowadzi wzdłuż rzeki Motławy. Na trasie kilka interesujących kościółków gotyckich oraz przykładów regionalnego budownictwa. Wokół rozciąga się z pozoru monotonny, żuławski krajobraz, który dopiero po bardziej wnikliwym poznaniu staje się niezwykle intrygujący. Szczególne wrażenie wywiera tu Motława, która przecina płaskie i rozległe połacie żuławskich łąk, płynąc spokojnym nurtem przez malownicze wsie o średniowiecznym rodowodzie. Na wiosnę w niektórych miejscach rozciągają się po horyzont pola tulipanów.

Trasa jest łatwa, płaska, biegnie po mało uczęszczanych drogach publicznych, ścieżkach polnych oraz na odcinku w okolicach Gdańska, po betonowych płytach. Doskonale nadaje się na kilkugodzinną wycieczkę, a wraz ze zwiedzaniem polecanych zabytków i atrakcji w Tczewie, wydłużyć ją można nawet do całego dnia. Wycieczkę można rozpocząć w Tczewie, który jest dobrze skomunikowany z Trójmiastem poprzez pociągi PKP.

Trasa pochodzi z wydawnictwa "Rowerowe Inspiracje" opracowanego przez UMWP Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Lasy Otomińskie i Oliwskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 738 m

Suma zjazdów: 1 732 m Wandrzejuk poleca trasę rowerzystom z Pruszcza Gdańskiego

Przyjemna trasa po lasach w bliskiej okolicy Gdańska, powrót ścieżką nadmorską. Startujemy z okolic Kowal i tym razem przekraczamy obwodnicę w kierunku Kolbud. Wjeżdżamy w las po kilku minutach jazdy, jadąc w stronę jeziora leśną ścieżką. Tam odnajdujemy oznaczenie trasy rowerowej "Na przedmieściach Gdańska" i jej śladem jedziemy aż do parkingu przy obwodnicy. Od jakiegoś czasu jedziemy również szlakiem zielonym "Skarszewskim" i w ten sposób przemieszczamy się przez osiedle obok Auchana. W końcu osiągamy szczyt doliny Strzyży i po malowniczym, emocjonującym zjeździe jesteśmy w Matemblewie. Stamtąd przejazdem pod Słowackiego jedziemy na drogę Kleszą i podążamy nią aż do momentu zjazdu. My jedziemy prosto w las, i zaliczamy szybki zjazd do Dworu Oliwskiego. Tam chwila na regenerację. Ruszamy w górę Doliny Czystej Wody. Jest szeroko, przyjemnie, dopiero końcowe serpentyny podjazdu dają się we znaki. Dojeżdżamy prawie do Owczarni i kierujemy się na gospodarstwo rolne, za którym znowu wjeżdżamy w las. Ten wybór drogi zjazdowej do Oliwy nie był trafny, wszędzie mnóstwo błota i grząskiej ziemi. W końcu jednak osiągamy potok Rynarzewski i tu droga jest świetna. Zjazd do Oliwy, piwko na plaży i powrót do domu.

W dużym stopniu wykorzystaliśmy potencjał okolicznych lasów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Motławski rowerowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,56 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 166 m

Suma zjazdów: 150 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego

Szlak Motławski, zarówno ten rowerowy jak i pieszy, jak sama nazwa mówi, wiodą wzdłuż rzeki Motławy. Obie trasy umożliwiają przebycie z Gdańska do Tczewa, bądź na odwrót, gdyż znakowane są dwukierunkowo. Przemierzając Żuławy Gdańskie będziemy mieli więc okazję kontemplację przyrody oraz zapoznanie się z ciekawymi dziejami tutejszej architektury. Szlak rowerowy skierowany jest do cyklistów gustujących w jeździe przygotowanymi drogami rowerowymi: asfaltowymi bądź o nawierzchni bitumicznej, zaś szlak pieszy pod piechurów, choć to również ciekawy kąsek dla rowerzystów lubiących jazdę terenową, z dala od ruchu samochodowego. Jeśli nie chcemy wracać z któregoś ze szlaków koleją, warto najpierw udać się jednym, a wrócić drugim.

Atrakcje obu szlaków w skrócie: Niewątpliwie największą atrakcją jest tu sama przyroda. Przemierzając rowerem oba szlaki, na niemalże całej ich długości mamy do czynienia z głównym nurtem rzeki Motławy. Poznajemy także jej kanały i dopływy: Kłodawę, Czarną Łachę i Radunię. Wisienką na torcie będzie także królowa polskich rzek – Wisła. Pomiędzy kanałami i rzekami rozciągają się malownicze pola i łąki oraz wszechobecne charakterystyczne wierzby, cudne o każdej porze roku!

Kolejnym powodem, dla którego warto udać się na wycieczkę krajoznawczą Szlakiem Motławskim, są ciekawe zabytki, przede wszystkim sakralne. Mijamy wiele wsi bogatych w ceglane kościółki gotyckie, wywodzące się z krzyżackich czasów. Często przy obiektach tych podziwiać można maleńkie cmentarze, z pomnikami mennonickimi, zwanymi stelami. Po drodze zobaczymy też wiele pięknie odrestaurowanych drewnianych domów, w tym także tych podcieniowych. Atrakcje turystyczne na rowerowym Szlaku Motławskim: -Gdańsk, XVII wieczna Brama Nizinna,

-Gdańsk, widok na bastiony nad Opływem Motławy,

-Gdańsk, domy o konstrukcji szachulcowej przy ul. Olsztyńskiej,

-Gdańsk, ponad 200-letni Dwór Olszynka,

-Wiślina, drewniana dzwonnica z 1792 roku,

-Lędowo, odrestaurowane, drewniano-ceglane domy żuławskie,

-Wróblewo, XVI wieczny drewniany kościół, o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą,

-Suchy Dąb, XIV wieczny gotycki kościół z barokowym dzwonem na wieży

-Krzywe Koło, XIX wieczny dom podcieniowy oraz XIV wieczny gotycki kościół z drewnianą wieżą

-Koźliny, XIV wieczny gotycki kościół z wieżą w konstrukcji szachulcowej

-Czatkowy, nieco zrujnowany drewniany dom żuławski

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa na Lisewiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 839 m Voyo1 poleca trasę rowerzystom z Pruszcza Gdańskiego

Dobra trasa na wypad turystyczny na szutry i leśne ścieżki.

Zaskakująca duża ilość szutrów pozwala cieszyć się spokojną jazdą.

Na pewno te drogi będą jeszcze mnie widziały wiele razy.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Pruszczu Gdańskim. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.