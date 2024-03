Relikwie św. Wojciecha przybyły do kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim Danuta Strzelecka

Relikwie św. Wojciecha przybyły do kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim. W czwartek wierni wzięli udział w mszy świętej. W piątek wieczorem relikwie przybędą do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. To część przygotowań do obchodów 100-lecia powołania Archidiecezji, które wierni będą świętować w 2025 roku.