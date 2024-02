Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.02.2024

Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego coraz częściej korzystają ze specjalnych pojemników na elektrośmieci, które dwa lata temu pojawiły się w mieście. W ubiegłym roku odebrano z nich ponad 11 ton odpadów!

Biedronka kontra Lidl – walka trwa. Marketingowcy obu sieci robią wszystko, by pozyskać więcej klientów. Falę memów wywołały SMS-y do użytkowników aplikacji „moja Biedronka”. Lidl nie pozostał dłużny a internauci ruszyli do tworzenia memów.