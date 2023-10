Przegląd prasy z Pruszcza Gdańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.10.2023

Beż we wnętrzu zawsze się sprawdzi i potrafi zachwycić. Zobacz, jak pięknie wykorzystano tę barwę w mieszkaniu urządzonym w modnym stylu japandi. Zajrzy do ciepłego wnętrza w minimalistycznym wydaniu. Zapraszamy do domu Magdy Jagnickiej – stylistki najnowszej płyty Dawida Podsiadło „Lata dwudzieste”. Tak wyjątkowo możesz urządzić swoje mieszkanie w bloku. Zainspiruj się eleganckimi wnętrzami, gdzie od progu czujesz domowy klimat.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 6.10 Pruszcz Gdański: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Pruszczu Gdańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Agata Kornhauser-Duda przyzwyczaiła Polaków do swoich formalnych stylizacji. Jej ulubionymi strojami są sukienki, garsonki i marynarki. Tym razem założyła na siebie coś, co każda z was może nosić na co dzień. Jeden szczegół przykuł naszą uwagę. To spodnie rurki, które rewelacyjnie podkreślają budowę ciała.